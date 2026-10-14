Чоловік за хабар обіцяв незаконно вивезти українця до Молдови - йому загрожує ув'язнення

Правоохоронці затримали чоловіків. Фото: od.npu.gov.ua

В Одеській області будуть судити 41-річного чоловіка з Білгород-Дністровського, якого підозрюють у спробі незаконно переправити чоловіка до Молдови. За скоєне суд може призначити покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Одеської ОВА.

Реклама

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у травні 41-річний мешканець Білгорода-Дністровського через месенджер знайшов 40-річного жителя Одеси, який шукав спосіб незаконно залишити територію України. За організацію виїзду чоловік попросив 5 тисяч доларів та 10 тисяч гривень.

За версією слідства, підозрюваний самостійно спланував маршрут і зустрів клієнта на автовокзалі Білгорода-Дністровського. Звідти він повіз одесита власним автомобілем до одного із сіл Болградського району, розташованого поблизу державного кордону. Надалі чоловік мав провести його до Молдови, оминувши офіційні пункти пропуску та прикордонні наряди.

Однак поблизу кордону обох чоловіків затримали прикордонники спільно з поліцейськими. На той момент фігурант уже отримав від одесита 10 тисяч гривень авансу. Решту обумовленої суми він мав забрати після завершення переправлення.

Читайте також:

Під час затримання правоохоронці вилучили в чоловіка гроші, мобільний телефон, автомобіль та інше майно. На вилучені речі суд наклав арешт.

Також суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 266 240 гривень. Чоловік скористався цією можливістю та вніс визначену суму.

Рішення суду

Чоловіка обвинувачують за частиною 3 статті 332 ККУ — незаконне переправлення осіб через державний кордон. У разі доведення вини йому може загрожувати до дев’яти років позбавлення волі, заборона обіймати певні посади або заборона займатися певною діяльністю строком до трьох років, а також конфіскація майна.

Обвинувальний акт у справі вже передали на розгляд суду.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Львівщині судили подружжя, які були адміністраторами Viber-групи та зливали місця розташування ТЦК. За скоєне їм призначили іспитовий строк.

Також ми писали, у Івано-Франківській області судили мешканку Нижнього Березова, яка зливала у Viber інформації про місця, де перебувають представники ТЦК. Суд за результатами справи заборонив їй покидати Україну.