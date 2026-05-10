Заблокировали счет из-за штрафа ТЦК: как разблокировать деньги

Гражданин пишет заявление в ТЦК.

К нарушителям правил воинского учета могут применяться различные санкции. Одной из таких санкций является блокировка банковских счетов нарушителя. Для того, чтобы разблокировать счета для осуществления расходных операций, нужно подать заявление государственному исполнителю.

Штрафы и блокировка счетов

Нарушение правил воинского учета считается административным правонарушением. Соответственно, первичным наказанием за это нарушение является административное взыскание, или штраф.

Но в случае неуплаты штрафа к нарушителю могут применяться более серьезные санкции. Одной из таких санкций может быть блокировка счетов гражданина.

К юристам обратился гражданин, который получил сообщение о блокировке счетов на электрическую почту. Впоследствии он обнаружил, что счета действительно были заблокированы.

Заявление к государственному исполнителю

Гражданин поинтересовался, как можно разблокировать счет. Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, какие шаги нужно предпринять в такой ситуации.

Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Прежде всего подайте государственному исполнителю (который открыл производство) заявление об определении текущего счета в банке для осуществления расходных операций. Вам разблокируют один счет на сумму 17 300 грн в месяц".

Далее нужно узнать, на каком основании заблокировали счет. Дерий отметил: "Если это штраф от ТЦК, то Вы можете подать в суд иск об отмене штрафа и закрытии исполнительного производства. Судебный процесс может длиться 3-4 месяца".

За нарушение правил воинского учета и уклонение от мобилизации предусматривается ответственность. В основном речь идет о штрафах, однако возможны и дополнительные ограничения. В частности, могут арестовать банковские счета.

