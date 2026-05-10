Заблокували рахунок через штраф ТЦК: як розблокувати гроші

Громадянин пише заяву в ТЦК.

До порушників правил військового обліку можуть застосовуватися різноманітні санкції. Однією із таких санкцій є блокування банківських рахунків порушника. Для того, аби розблокувати рахунки для здійснення видаткових операцій, потрібно подати заяву державному виконавцю.

Штрафи і блокування рахунків

Порушення правил військового обліку вважається адміністративним правопорушенням. Відповідно, первинним покаранням за це порушення є адміністративне стягнення, або ж штраф.

Та у випадку несплати штрафу до порушника можуть застосовуватися серйозніші санкції. Однією із таких санкцій може бути блокування рахунків громадянина.

До юристів звернувся громадянин, який отримав повідомлення про блокування рахунків на електричну пошту. Згодом він виявив, що рахунки справді були заблоковані.

Заява до державного виконавця

Громадянин поцікавився, як можна розблокувати рахунок. Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, які кроки потрібно зробити у такій ситуації.

Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Перш за все подайте державному виконавцю (який відкрив провадження) заяву про визначення поточного рахунку у банку для здійснення видаткових операцій. Вам розблокують один рахунок на суму 17 300 грн на місяць".

Далі потрібно дізнатись, на якій підставі заблокували рахунок. Дерій зазначив: "Якщо це штраф від ТЦК, то Ви можете подати до суду позов про скасування штрафу та закриття виконавчого провадження. Судовий процес може тривати 3-4 місяці".

За порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації передбачається відповідальності. Здебільшого йдеться про штрафи, однак можливі й додаткові обмеження. Зокрема, можуть арештувати банківські рахунки.

Порушнику військового обліку теоретично можуть заблокувати рахунки. Але для цього потрібно оформити важливий документ, що можна зробити лише за особистої присутності порушника.