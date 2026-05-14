Главная Мобилизация Задержка со свидетельством о болезни: два варианта подачи запросов

Дата публикации 14 мая 2026 13:36
Очередь на ВВК. Фото: Facebook OVKCHUA

После заключения военно-врачебной комиссии гражданину нужно дождаться утверждения свидетельства о болезни. Если процесс утверждения затянулся, гражданин имеет право подать запрос с просьбой предоставить соответствующую информацию. Юристы объяснили, куда обычно подают такой запрос.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

ВВК и свидетельство о болезни

Военно-врачебная комиссия может признать гражданина непригодным к военной службе. Мобилизовать такое лицо после этого невозможно.

Но процесс исключения непригодного гражданина с воинского учета после решения первичной ВВК только начинается. В дальнейшем нужно утвердить свидетельство о болезни, на основании которой мужчину и признали непригодным.

Именно свидетельство о болезни является ключевым документом для исключения с воинского учета. Только после его утверждения территориальный центр комплектования имеет право исключать гражданина с учета.

В какие ВВК подавать запрос, если свидетельство о болезни задерживают

К юристам обратился гражданин, которого первичная ВВК признала непригодным к военной службе. Мужчина рассказал, что процесс утверждения его свидетельства о болезни затянулся, и поинтересовался, как ускорить этот процесс.

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что надо подавать соответствующий запрос. Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Нужно обратиться с запросом в ЦВВК и узнать состояние рассмотрения Вашего дела".

Другой юрист, Владислав Дерий, подчеркнул: "Вам нужно подать запрос в штатную ВВК. В запросе должна быть просьба предоставить информацию, на каком этапе утверждения находится Ваше свидетельство о болезни". Таким образом, можно подавать запрос либо в штатную военно-врачебную комиссию, либо напрямую в центральную ВВК.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что новую ВВК для утверждения свидетельства о болезни проходить не надо.

После заключения первичной ВВК о непригодности к военной службе военнообязанный должен дождаться утверждения свидетельства о болезни. Иногда этот процесс может затянуться на несколько месяцев. Но даже если с момента предыдущей ВВК прошло больше года, гражданину не надо заново проходить военно-врачебную комиссию до официального отказа в непригодности или направления на новую ВВК.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что региональные ВВК могут утверждать свидетельство о болезни до года.

Граждане, которые признаются непригодными к военной службе, не могут быть мобилизованы. Важным документом для них является свидетельство о болезни. Этот документ в нынешних условиях могут утверждать вплоть до 12 месяцев.

болезнь ВВК военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
