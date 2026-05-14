Затримка зі свідоцтвом про хворобу: два варіанти подачі запитів

Затримка зі свідоцтвом про хворобу: два варіанти подачі запитів

Дата публікації: 14 травня 2026 13:36
Черга на ВЛК. Фото: Facebook OVKCHUA

Після висновку військово-лікарської комісії громадянину потрібно дочекатися затвердження свідоцтва про хворобу. Якщо процес затвердження затягнувся, громадянин має право подати запит із проханням надати відповідну інформацію. Юристи пояснили, куди зазвичай подають такий запит.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

ВЛК та свідоцтво про хворобу

Військово-лікарська комісія може визнати громадянина непридатним до військової служби. Мобілізувати таку особу після цього неможливо.

Але процес виключення непридатного громадянина з військового обліку після рішення первинної ВЛК тільки починається. Надалі потрібно затвердити свідоцтво про хворобу, на підставі якої чоловіка і визнали непридатним.

Саме свідоцтво про хворобу є ключовим документом для виключення з військового обліку. Тільки після його затвердження територіальний центр комплектування має право виключати громадянина з обліку.

Читайте також:

У які ВЛК подавати запит, якщо свідоцтво про хворобу затримують

До юристів звернувся громадянин, якого первинна ВЛК визнала непридатним до військової служби. Чоловік розповів, що процес затвердження його свідоцтва про хворобу затягнувся, і поцікавився, як прискорити цей процес.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що треба подавати відповідний запит. Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Потрібно звернутися із запитом до ЦВЛК та дізнатися стан розгляду Вашої справи".

Інший юрист, Владислав Дерій, підкреслив: "Вам потрібно подати запит до штатної ВЛК. У запиті має бути прохання надати інформацію, на якому етапі затвердження перебуває Ваше свідоцтво про хворобу". Таким чином, можна подавати запит або до штатної військово-лікарської комісії, або напряму до центральної ВЛК.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що нову ВЛК для затвердження свідоцтва про хворобу проходити не треба.

Після висновку первинної ВЛК про непридатність до військової служби військовозобов’язаний має дочекатися затвердження свідоцтва про хворобу. Часом цей процес може затягнутися на кільканадцять місяців. Але навіть якщо з моменту попередньої ВЛК пройшло більше року, громадянину не треба заново проходити військово-лікарську комісію до офіційної відмови у непридатності чи направлення на нову ВЛК.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що регіональні ВЛК можуть затверджувати свідоцтво про хворобу до року.

Громадяни, які визнаються непридатними до військової служби, не можуть бути мобілізовані. Важливим документом для них є свідоцтво про хворобу. Це й документ в нинішніх умовах можуть затверджувати аж до 12 місяців.

хвороба ВЛК військовозобов'язані
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
