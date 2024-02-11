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Погиб военнослужащий из Тернополя, которого мобилизовали девять дней назад — что случилось

11 февраля 2024 13:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Погиб военнослужащий из Тернополя, которого мобилизовали девять дней назад — что случилось
Похороны военнослужащего. Фото иллюстративное: commons.wikimedia.org
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Недавно стало известно, что умер житель Тернополя Николай Ирзайкин спустя девять дней после мобилизации. Он был призван на службу 1 февраля 2024 года, работая на предприятии "Шредер".

Об этом сообщает издание "Тернопіль 1" в воскресенье, 11 февраля.

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Компания, в которой работал Ирзайкин объявила день траура в связи с его смертью. Официальное сообщение о его смерти поступило 9 февраля.

"Остаются вопросы о том, как Николай мог оказаться на фронте всего через 9 дней после мобилизации, на что следует обратиться к ТЦК за разъяснениями", — говорится в новости "Тернопіль 1".

Стоит отметить, что в этом месяце Николаю должно было исполниться 36 лет.

Николай Ирзайкин
Военнослужащий Николай Ирзайкин. Фото: Тернопіль 1

Что сказали в Тернопольском ТЦК

В Тернопольском областном ТЦК и СП заявили, что 1 февраля 2024 года Николай Ирзайкин был мобилизован военным комиссариатом Тернополя и отправлен на подготовку в качестве курсанта учебного взвода в воинскую часть.

 В процессе обучения, 9 февраля 2024 года, командование части направило письмо руководству тернопольского военкомата о смерти солдата Ирзайкина, вызванной внезапной острой недостаточностью легочной и сердечной функции. 

В ТЦК уточнили, что о смерти Ирзайкина незамедлительно сообщили семье покойного.

"Напоминаем, что все призванные в ряды ВСУ военнослужащие направляются в учебные центры для прохождения двухмесячного курса базовой военной подготовки, после чего проходят курс по своей специальности", — говорится в сообщении Тернопольского областного ТЦК и СП.

В комментариях люди возмущены тем, как мужчина мог пройти военно-врачебную комиссию. Впрочем, один из пользователей считает, что никакой медицинской комиссии и не было. В то же время украинцы недоумевают, кто будет отвечать за нелепость врачей.

ТЦК
Сообщение Тернопольского областного ТЦК и СП. Фото: скриншот

Напомним, 7 февраля, на фронте, исполняя боевое поручение, погиб летчик из Украины Владислав Рыков. За время своей службы, он совершил 385 боевых полётов.

Также на фронте погиб актер Ровенского областного музыкально-драматического театра Владимир Фединчук, служивший на Донецком направлении.

Кроме того, житель Волыни Евгений Головчак, который имеет шесть детей, погиб на фронте за два дня до увольнения со службы. 

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