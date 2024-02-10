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Мобилизация 500 тыс. на фронт — каково мнение экс-командира "Азова" Жорина

10 февраля 2024 04:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мобилизация 500 тыс. на фронт — каково мнение экс-командира "Азова" Жорина
Бывший командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бывший командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что мобилизация в 500 или 300 тысяч не соответствует действительности. По его словам, ВСУ нужны люди постоянно, а призыв в полмиллиона не решит вопрос мобилизации раз и навсегда.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram в пятницу, 9 февраля.

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"Считаю, что нужно уже прекратить играть этими цифрами в контексте мобилизации вообще. 500 тысяч, 300 тысяч — любая цифра, которую кто-то называет, не соответствует и не будет никогда соответствовать действительности. Единственное, что это дает — информационное напряжение и ущерб процессу мобилизации в целом", — отметил майор.

Он объяснил, что армии нужны люди постоянно по ряду причин. Так, нужно восполнять потери, давать возможность отдохнуть другим, учитывать действия врага и многое другое.

"Невозможно одновременно призвать 500 тысяч. В то же время эти 500 тысяч не решат вопрос мобилизации раз и навсегда. И тем более войну не выиграют сразу. Вопрос не в количестве, а в построении адекватной системы постоянного призыва, ротации и подготовки к службе", — добавил Жорин.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала бывшего командира полка "Азов" Максима Жорина
Скриншот сообщения из телеграмм-канала бывшего командира полка "Азов" Максима Жорина

Мобилизация 500 тыс. человек

Напомним, что еще в декабре 2023 года встал вопрос мобилизации 500 тыс. человек на фронт. Такое предложение высказал Генштаб ВСУ Президенту Украины Владимиру Зеленскому. С тех пор в обществе ведутся дискуссии о необходимости такого призыва.

Также мы сообщали, что Жорин ранее дал свой комментарий по полумиллионному призыву в конце января этого года. По его словам, такая информация распространяет "искусственное напряжение", а ситуацию на фронте изменило бы гораздо меньшее количество призывников.

Добавим, что вопрос мобилизации 500 тыс. человек прокомментировал и военно-политический обозреватель Александр Коваленко, со слов которого присоединить в ряды Вооруженных сил такое количество человек сразу — очень опасно.

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военные
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війна
Максим Жорин

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