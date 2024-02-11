Загинув військовослужбовець із Тернополя, якого мобілізували дев'ять днів тому — що сталося

Похорон військовослужбовця. Фото ілюстративне: commons.wikimedia.org

Нещодавно стало відомо, що помер тернополянин Микола Ірзайкін через дев'ять днів після мобілізації. Він був призваний на службу 1 лютого 2024 року, працюючи на підприємстві "Шредер".

Про це повідомляє видання "Тернопіль 1" у неділю, 11 лютого.

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Компанія, в якій працював Ірзайкін, оголосила день жалоби у зв'язку з його смертю. Офіційне повідомлення про його смерть надійшло 9 лютого.

"Залишаються питання про те, як Микола міг опинитися на фронті через 9 днів після мобілізації, на що слід звернутися до ТЦК за роз'ясненнями", — йдеться у новині "Тернопіль 1".

Варто зазначити, що цього місяця Миколі мало виповнитися 36 років.

Військовослужбовець Микола Ірзайкін. Фото: Тернопіль 1

Що сказали у Тернопільському ТЦК

У Тернопільському обласному ТЦК та СП заявили, що 1 лютого 2024 року Микола Ірзайкін був мобілізований військовим комісаріатом Тернополя та відправлений на підготовку як курсант навчального взводу до військової частини.

У процесі навчання, 9 лютого 2024 року, командування частини надіслало листа керівництву тернопільського військкомату про смерть солдата Ірзайкіна, викликану раптовою гострою недостатністю легеневої та серцевої функції.

У ТЦК уточнили, що про смерть Ірзайкіна негайно повідомили сім'ю покійного.

"Нагадуємо, що всі покликані до лав ЗСУ військовослужбовці направляються до навчальних центрів для проходження двомісячного курсу базової військової підготовки, після чого проходять курс за своєю спеціальністю", — йдеться у повідомленні Тернопільського обласного ТЦК та СП.

У коментарях люди обурені тим, як чоловік міг пройти військово-лікарську комісію. Втім, один із користувачів вважає, що жодної медичної комісії й не було. Водночас українці дивуються, хто відповідатиме за недолугість лікарів.

Повідомлення Тернопільського обласного ТЦК та СП. Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 лютого на фронті, виконуючи бойове доручення, загинув льотчик з України Владислав Риков. За час своєї служби він здійснив 385 бойових польотів.

Також на фронті загинув актор Рівненського обласного музично-драматичного театру Володимир Федінчук, який служив на Донецькому напрямі.

Крім того, мешканець Волині Євген Головчак, який має шістьох дітей, загинув на фронті за два дні до звільнення зі служби.