Выезд за границу без "Резерв+" - можно ли оформить загранпаспорт

Загранпаспорт без "Резерв+" — можно ли оформить
Военнообязанные граждане, которые по тем или иным причинам находятся за пределами Украины, могут оформить загранпаспорта, оставаясь за границей. Но для этой категории граждан есть одно важное условие, связанное с военным учетом и процессом мобилизации.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.
Оформление документов за рубежом
К юристам обратился военнообязанный гражданин, который находится за пределами Украины.
Мужчина поинтересовался, может ли он оформить новый загранпаспорт, не въезжая на территорию Украины и не имея приложения "Резерв+".
"Вы имеете право на получение загранпаспорта в ГП "Документ" за рубежом. Но без "Резерв+" вы не сможете оформить загранпаспорт", — отметил в комментарии гражданину адвокат Андрей Карпенко.
Почему "Резерв+" нужен для оформления паспорта
Карпенко напомнил, что в 2025 году Кабинет Министров утвердил изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистов.
"Отныне мужчинам не нужно физически предъявлять военно-учетный документ для оформления паспорта гражданина Украины или паспорта для выезда за границу. Работники зарубежных подразделений ГП "Документ" будут проверять статус воинского учета в реестре. Если данные отсутствуют, их будут вносить автоматически и, соответственно, мужчин будут брать на учет с формированием военно-учетного документа в электронной форме", — пояснил адвокат.
Именно поэтому наличие у гражданина в смартфоне "Резерв+" приложения является необходимым условием для получения загранпаспорта.
