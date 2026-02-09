Выезд за границу без "Резерв+" - можно ли оформить загранпаспорт

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Военнообязанные граждане, которые по тем или иным причинам находятся за пределами Украины, могут оформить загранпаспорта, оставаясь за границей. Но для этой категории граждан есть одно важное условие, связанное с военным учетом и процессом мобилизации.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

Оформление документов за рубежом

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который находится за пределами Украины.

Мужчина поинтересовался, может ли он оформить новый загранпаспорт, не въезжая на территорию Украины и не имея приложения "Резерв+".

"Вы имеете право на получение загранпаспорта в ГП "Документ" за рубежом. Но без "Резерв+" вы не сможете оформить загранпаспорт", — отметил в комментарии гражданину адвокат Андрей Карпенко.

Почему "Резерв+" нужен для оформления паспорта

Карпенко напомнил, что в 2025 году Кабинет Министров утвердил изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистов.

"Отныне мужчинам не нужно физически предъявлять военно-учетный документ для оформления паспорта гражданина Украины или паспорта для выезда за границу. Работники зарубежных подразделений ГП "Документ" будут проверять статус воинского учета в реестре. Если данные отсутствуют, их будут вносить автоматически и, соответственно, мужчин будут брать на учет с формированием военно-учетного документа в электронной форме", — пояснил адвокат.

Именно поэтому наличие у гражданина в смартфоне "Резерв+" приложения является необходимым условием для получения загранпаспорта.

