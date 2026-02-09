Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Загранпаспорт без "Резерв+" — можно ли оформить

Загранпаспорт без "Резерв+" — можно ли оформить

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 12:20
Выезд за границу без "Резерв+" - можно ли оформить загранпаспорт
Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Военнообязанные граждане, которые по тем или иным причинам находятся за пределами Украины, могут оформить загранпаспорта, оставаясь за границей. Но для этой категории граждан есть одно важное условие, связанное с военным учетом и процессом мобилизации.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

Реклама
Читайте также:

Оформление документов за рубежом

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который находится за пределами Украины.

Мужчина поинтересовался, может ли он оформить новый загранпаспорт, не въезжая на территорию Украины и не имея приложения "Резерв+".

"Вы имеете право на получение загранпаспорта в ГП "Документ" за рубежом. Но без "Резерв+" вы не сможете оформить загранпаспорт", — отметил в комментарии гражданину адвокат Андрей Карпенко.

Почему "Резерв+" нужен для оформления паспорта

Карпенко напомнил, что в 2025 году Кабинет Министров утвердил изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистов.

"Отныне мужчинам не нужно физически предъявлять военно-учетный документ для оформления паспорта гражданина Украины или паспорта для выезда за границу. Работники зарубежных подразделений ГП "Документ" будут проверять статус воинского учета в реестре. Если данные отсутствуют, их будут вносить автоматически и, соответственно, мужчин будут брать на учет с формированием военно-учетного документа в электронной форме", — пояснил адвокат.

Именно поэтому наличие у гражданина в смартфоне "Резерв+" приложения является необходимым условием для получения загранпаспорта.

Напомним, мы ранее писали о том, как стать на воинский учет в ТЦК, находясь физически за границей.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли указать в "Резерв+" место жительства за рубежом.

военный учет военнообязанные загранпаспорт Украины эмиграция Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации