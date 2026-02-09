Виїзд за кордоном без "Резерв+" - чи можна оформити закордонний паспорт

Закордонний паспорт без "Резерв+" — чи можна оформити
Військовозобов’язані громадяни, які з тих чи інших причин перебувають за межами України, можуть оформити закордонні паспорти, залишаючись за кордоном. Але для цієї категорії громадян є одна важлива умова, пов’язана із військовим обліком та процесом мобілізації.
Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.
Оформлення документів за кордоном
До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який перебуває за межами України.
Чоловік поцікавився, чи може він оформити новий закордонний паспорт, не в’їжджаючи на територію України і не маючи застосунку "Резерв+".
"Ви маєте право на отримання закордонного паспорта в ДП "Документ" за кордоном. Але без "Резерв+" ви не зможете оформити закордонний паспорт", — зазначив у коментарі громадянину адвокат Андрій Карпенко.
Чому "Резерв+" потрібен для оформлення паспорту
Карпенко нагадав, що 2025 року Кабінет Міністрів затвердив зміни до Порядку реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
"Відтепер чоловікам не потрібно фізично пред'являти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон. Працівники закордонних підрозділів ДП "Документ" перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі. Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та, відповідно, чоловіків братимуть на облік із формуванням військово-облікового документа в електронній формі", — пояснив адвокат.
Саме тому наявність у громадянина в смартфоні "Резерв+" застосунку є необхідною умовою для отримання закордонного паспорту.
