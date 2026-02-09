Відео
Україна
Закордонний паспорт без "Резерв+" — чи можна оформити

Закордонний паспорт без "Резерв+" — чи можна оформити

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 12:20
Виїзд за кордоном без "Резерв+" - чи можна оформити закордонний паспорт
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Військовозобов’язані громадяни, які з тих чи інших причин перебувають за межами України, можуть оформити закордонні паспорти, залишаючись за кордоном. Але для цієї категорії громадян є одна важлива умова, пов’язана із військовим обліком та процесом мобілізації.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

Читайте також:

Оформлення документів за кордоном

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який перебуває за межами України.

Чоловік поцікавився, чи може він оформити новий закордонний паспорт, не в’їжджаючи на територію України і не маючи застосунку "Резерв+".

"Ви маєте право на отримання закордонного паспорта в ДП "Документ" за кордоном. Але без "Резерв+" ви не зможете оформити закордонний паспорт", — зазначив у коментарі громадянину адвокат Андрій Карпенко.

Чому "Резерв+" потрібен для оформлення паспорту

Карпенко нагадав, що 2025 року Кабінет Міністрів затвердив зміни до Порядку реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

"Відтепер чоловікам не потрібно фізично пред'являти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон. Працівники закордонних підрозділів ДП "Документ" перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі. Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та, відповідно, чоловіків братимуть на облік із формуванням військово-облікового документа в електронній формі", — пояснив адвокат.

Саме тому наявність у громадянина в смартфоні "Резерв+" застосунку є необхідною умовою для отримання закордонного паспорту.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як стати на військовий облік в ТЦК, перебуваючи фізично за кордоном.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна вказати у "Резерв+" місце проживання за кордоном.

військовий облік військовозобов'язані закордонний паспорт України еміграція Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
