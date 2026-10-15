Ипотека єОселя для военнослужащих после СОЧ: условия и причины отказа

Военнослужащий ВСУ и ипотека. Фото: коллаж Новини.LIVE

Государственная программа єОселя доступна для военнослужащих даже после закрытия дела о СОЧ. Банки не проверяют реестр сотрудников правоохранительных органов, но нередко отклоняют заявки, если из-за задержки с восстановлением на службе боец длительное время оставался без регулярного денежного обеспечения.

Об этом сообщил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Что будет проверять банк при получении заявки на кредитование по программе єОселя

Государственная программа кредитования «еОселя» остается доступной для военнослужащих, у которых ранее были проблемы с самовольным оставлением части. Но это сработает при условии, что соответствующее расследование уже официально завершено. Юрист Юрий Айвазян подчеркнул, что наличие закрытого уголовного производства не прописано в правилах программы как запрет на участие.

При проверке клиентов банки ориентируются на данные Единого государственного реестра ветеранов войны и специальные военные базы данных. При этом базы данных правоохранительных органов, в частности ЕРДР, не входят в обязательный перечень источников. Именно поэтому банки не блокируют заявки и не изменяют процентную ставку исключительно из-за самого факта прошлого нарушения военной дисциплины.

В каких случаях военным отказывают в єОселя

Реальным препятствием для получения ипотеки на новое жилье могут стать финансовые последствия СОЧ. Когда военнослужащий оказывается под следствием, его служба формально приостанавливается, что автоматически означает прекращение начисления денежного довольствия. Даже после закрытия дела командование может долго затягивать процесс издания приказа о восстановлении военнослужащего в списках.

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В этот период человек остается без официального дохода, что критически влияет на решение финансового учреждения.

Банки тщательно анализируют следующие данные:

текущую платежеспособность;

кредитную дисциплину;

общую долговую нагрузку.

Отсутствие стабильной заработной платы вынуждает банковских сотрудников отказывать в предоставлении кредита или существенно уменьшать согласованную сумму ипотеки.

От чего зависит кредитная ставка

Условия финансирования жестко привязаны к тому, находится ли заемщик на службе в момент подписания ипотечных документов. Эти нормы регулируются постановлением правительства № 856 от 2 августа 2022 года, которое устанавливает различные схемы начисления процентов.

Действующие мобилизованные в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 получают кредит под 3% годовых на первые десять лет. Начиная с 11-го года ставка фиксируется на уровне 6%. Если военнослужащий официально находится на службе и получает зарплату, закрытое дело на эти условия никак не повлияет.

Уволенные ветераны в соответствии с подпунктом 5 пункта 3, лица, уже покинувшие армию, подают заявки на программу со статусом УБД. Для них первые 10 лет действует базовая ставка 7% годовых, а в дальнейшем она возрастает до 10%.

Банки ежеквартально отслеживают статус клиентов, получивших кредит под 3%. Если выяснится, что военнослужащего уволили из армии, государство прекращает компенсировать льготную ставку, и заемщика автоматически переводят на более высокие базовые проценты. Избежать повышения процентной ставки по кредиту можно только при условии возвращения в соответствующую льготную категорию в течение 30 календарных дней.

Новини.LIVE сообщали, что зарплаты военных не менялись уже несколько лет, хотя жизнь в стране ощутимо подорожала. В парламенте нашли способ повысить выплаты военным. Деньги хотят выделить без введения новых налогов и без сокращения социальных программ.

В то же время бойцы имеют право получать высшее образование в гражданских университетах прямо во время службы дистанционно или на заочном отделении. Главное — получить письменное согласие своего командования.