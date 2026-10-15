Іпотека єОселя для військових після СЗЧ: умови та причини відмови

Військовослужбовець ЗСУ та іпотека. Фото: колаж Новини.LIVE

Державна програма "єОселя" доступна для захисників навіть після закритої справи про СЗЧ. Банки не перевіряють реєстр правоохоронців, але нерідко відхиляють заявки, якщо через затримку з поновленням на службі боєць тривалий час залишався без регулярного грошового забезпечення.

Про це повідомив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Що буде перевіряти банк при отриманні заявки на кредитування єОселя

Державна програма кредитування "єОселя" залишається доступною для захисників, які раніше мали проблеми із самовільним залишенням частини. Але це спрацює за умови, що відповідне розслідування вже офіційно завершене. Юрист Юрій Айвазян наголосив, що наявність закритого кримінального провадження не прописана в правилах програми як заборона для участі.

Під час перевірки клієнтів банки орієнтуються на дані Єдиного державного реєстру ветеранів війни та спеціальні військові бази. При цьому бази правоохоронних органів, зокрема ЄРДР, не входять до обов'язкового переліку джерел. Саме тому банки не блокують заявки і не змінюють відсоткову ставку виключно через сам факт минулого порушення військової дисципліни.

В яких випадках військовим відмовляють в єОселя

Реальною перешкодою для отримання іпотеки на нове житло можуть стати фінансові наслідки СЗЧ. Коли військовослужбовець опиняється під слідством, його служба формально призупиняється, що автоматично означає припинення нарахування грошового забезпечення. Навіть після закриття справи командування може тривалий час затягувати процес видання наказу про поновлення бійця у списках.

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У цей період людина залишається без офіційного доходу, що критично впливає на рішення фінустанови.

Банки ретельно аналізують такі дані:

поточну платоспроможність;

кредитну дисципліну;

загальне боргове навантаження.

Відсутність стабільної заробітної плати змушує банківських працівників відмовляти у наданні позики або суттєво зменшувати погоджену суму іпотеки.

Від чого залежить кредитна ставка

Умови фінансування жорстко прив'язані до того, чи перебуває позичальник на службі в момент підписання іпотечних документів. Ці норми регулюються урядовою постановою № 856 від 2 серпня 2022 року, яка встановлює різну математику нарахування відсотків.

Діючі мобілізовані згідно з підпунктом 1 пункту 3 отримують кредит під 3% річних на перші десять років. Починаючи з 11-го року ставка фіксується на рівні 6%. Якщо військовий офіційно служить і отримує зарплату, закрита справа на ці умови ніяк не вплине.

Звільнені ветерани згідно з підпунктом 5 пункту 3, особи, які вже залишили армію, подаються на програму зі статусом УБД. Для них перші 10 років діє базова ставка 7% річних, а надалі вона зростає до 10%.

Банки щоквартально моніторять статус клієнтів, які отримали позику під 3%. Якщо з'ясується, що військового звільнили з лав армії, держава припиняє компенсувати пільгову ставку, і позичальника автоматично переводять на вищі базові відсотки. Уникнути зростання відсотка кредиту можна лише за умови повернення до відповідної пільгової категорії протягом 30 календарних днів.

Новини.LIVE інформували, що зарплати військових не змінювалися вже кілька років, хоча життя в країні відчутно подорожчало. У парламенті знайшли вихід, як підняти виплати військовим. Гроші хочуть виділити без введення нових податків та без урізання соціальних програм.

Водночас бійці мають право здобувати вищу освіту в цивільних університетах просто під час служби дистанційно або на заочному відділенні. Головне отримати письмову згоду свого командування.