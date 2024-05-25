Закарпатец не захотел мобилизоваться, потому что он отец семи детей — его наказал суд

Мужчина держит мальчика за руку. Фото: freepik.com

Житель Закарпатской области уклонился от мобилизации, объяснив свой поступок тем, что он отец семи детей, трое из которых несовершеннолетние. Однако в их свидетельствах о рождении указан другой мужчина.

Об этом говорится в приговоре Береговского райсуда Закарпатской области от вторника, 21 мая.

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По материалам дела, 51-летний закарпатец, которого ВВК в марте 2023 года признала годным к военной службе, проигнорировал повестку и уклонился от мобилизации.

Во время судебного заседания мужчина отрицал свою вину. По его словам, у него есть отсрочка от призыва, поскольку он является "биологическим отцом семерых детей, трое из которых несовершеннолетние, находятся на его содержании и воспитании. Однако, в свидетельствах о рождении детей запись об отце нет".

Женщина, с которой мужчина проживает, подтвердила, что проживает с ним без брака и является отцом их общих детей. Однако, согласно копиям свидетельств о рождении несовершеннолетних детей, их отцом является другой мужчина. Поэтому у слов подсудимого и его сожительницы нет доказательств.

Таким образом, мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам заключения.

Скриншот приговора Береговского райсуда Закарпатской области

Напомним, что в Хмельницкой области приговорен к лишению свободы 23-летний парень. Молодой человек трижды получал повестку, но отказывался от мобилизации.

Также мы сообщали, что во Львовской области мужчина скрылся в лес, чтобы избежать мобилизации. Дома его объявили без вести пропавшим.