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Закарпатець не захотів мобілізуватися, бо він батько семи дітей — його покарав суд

25 травня 2024 01:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Закарпатець не захотів мобілізуватися, бо він батько семи дітей — його покарав суд
Чоловік тримає хлопчика за руку. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Мешканець Закарпатської області ухилився від мобілізації, пояснивши свій вчинок тим, що він є батьком семи дітей, троє з яких неповнолітні. Однак в їхніх свідоцтвах про народження вказаний інший чоловік.

Про це зазначено в вироку Берегівського райсуду Закарпатської області від вівторка, 21 травня. 

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За матеріалами справи, 51-річний закарпатець, якого ВЛК в березні 2023 року визнала придатним до військової служби, проігнорував повістку й ухилився від мобілізації.

Під час судового засідання чоловік заперечив свою провину. За його словами, у нього є відстрочка від призову, бо він є "біологічним батьком сімох дітей, троє з яких є неповнолітніми, перебувають на його утриманні та вихованні. Однак, у свідоцтвах про народження дітей запис про батька немає". 

Жінка, з якою чоловік мешкає, підтвердила, що проживає з ним без шлюбу та він є батьком їхніх спільних дітей. Однак згідно з копіями свідоцтв про народження неповнолітніх дітей, їхнім батьком є інший чоловік. Тому слова підсудного та його співмешканки не мають доказів.

Таким чином чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ та присудили 3 роки ув'язнення.

Що вирішив суд стосовно чоловіка-батька семи дітей
Скриншот вироку Берегівського райсуду Закарпатської області

Нагадаємо, що в Хмельницький області засудили до позбавлення волі 23-річного хлопця. Молодик тричі отримував повістку, але відмовлявся від мобілізації.

Також ми повідомляли, що у Львівській області чоловік сховався до лісу, щоб уникнути мобілізації. Вдома його оголосили безвісти зниклим.

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