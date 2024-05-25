Закарпатець не захотів мобілізуватися, бо він батько семи дітей — його покарав суд
Мешканець Закарпатської області ухилився від мобілізації, пояснивши свій вчинок тим, що він є батьком семи дітей, троє з яких неповнолітні. Однак в їхніх свідоцтвах про народження вказаний інший чоловік.
Про це зазначено в вироку Берегівського райсуду Закарпатської області від вівторка, 21 травня.
Суд над батьком семи дітей, який ухилився від мобілізації
За матеріалами справи, 51-річний закарпатець, якого ВЛК в березні 2023 року визнала придатним до військової служби, проігнорував повістку й ухилився від мобілізації.
Під час судового засідання чоловік заперечив свою провину. За його словами, у нього є відстрочка від призову, бо він є "біологічним батьком сімох дітей, троє з яких є неповнолітніми, перебувають на його утриманні та вихованні. Однак, у свідоцтвах про народження дітей запис про батька немає".
Жінка, з якою чоловік мешкає, підтвердила, що проживає з ним без шлюбу та він є батьком їхніх спільних дітей. Однак згідно з копіями свідоцтв про народження неповнолітніх дітей, їхнім батьком є інший чоловік. Тому слова підсудного та його співмешканки не мають доказів.
Таким чином чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ та присудили 3 роки ув'язнення.
Нагадаємо, що в Хмельницький області засудили до позбавлення волі 23-річного хлопця. Молодик тричі отримував повістку, але відмовлявся від мобілізації.
Також ми повідомляли, що у Львівській області чоловік сховався до лісу, щоб уникнути мобілізації. Вдома його оголосили безвісти зниклим.
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