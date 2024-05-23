На Хмельниччині 23-річний хлопець отримав повістки, але відмовився від мобілізації — що вирішив суд

Працівники ТЦК перевіряють документи чоловіка. Фото ілюстративне: ВОТЦК та СП/Facebook

У Хмельницький області засудили до позбавлення волі 23-річного хлопця. Молодик тричі отримував повістку, але відмовлявся від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Славутського міськрайонного суду Хмельницької області.

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Скриншот вироку Славутського міськрайонного суду Хмельницької області

Що відомо про порушення

У матеріалах справи зазначено, що фігурант проходив військову строкову службу, однак у 2021 році його звільнили в запас та зарахували до оперативного резерву першої черги.

У травні 2022 року хлопця визнали придатним до військової служби, а у вересні 2023 року призовник отримав дві повістки, але від мобілізації категорично відмовився.

У суді обвинувачений не став заперечувати свою провину. Він зазначив, що у 2022 році був готовий мобілізуватися до війська, але тоді його не призвали. Пізніше ж хлопець був упевнений, що його не мають права мобілізувати через вік та стан здоров'я. За словами призовника, він мав проблеми з ногою і не хоче мобілізуватися до війська.

Під час судового засідання старший офіцер відділення обліку мобілізаційної роботи пояснив, що мобілізувати фігуранта можуть, попри його юний вік, адже громадяни, які є в оперативному резерві, незалежно від свого віку підлягають військовому призову. Інший працівник військкомату зазначив, що підсудний не хотів отримувати повістку, бо боявся загинути на війні.

Суд визнав військовозобов'язаного винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (стаття 336 Кримінального кодексу України) та засудив його трьох років ув'язнення.

Нагадаємо, у Львівській області винесли вирок чоловіку, який накинувся з кулаками на поліцейського через те, що боявся отримати від нього повістку. У результаті нападу правоохоронець зазнав легких ушкоджень голови. Порушнику в якості запобіжного заходу обрали два місяці домашнього арешту.

Раніше ми повідомляли про те, що Полтавщині студента духовної школи за ухилення від військового призову засудили до кількох років позбавлення волі.