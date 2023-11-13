Закарпатский военком, помогавший уклонистам, отделался штрафом — военные возмущены

Военный, отреагировавший на решение суда. Фото: скриншот с видео

В Закарпатье Хустский районный суд признал виновным военкома, который безосновательно исключил из военного учета 20 мужчин. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 3400 грн.

На решение суда отреагировали украинские военные.

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Военные отреагировали на решение Хустского районного суда Закарпатской области, признавшего виновным в превышении служебных полномочий одного из закарпатских военнослужащих — полковника Сергея Зубатова, безосновательно исключившего из военного учета 20 мужчин.

Суд назначил работнику ТЦК наказание в размере 3400 грн штрафа.

"Это верх издевательства над всеми нас! Все мы прекрасно понимаем, по какой причине военком исключил этих людей из списка, и все мы прекрасно понимаем, по какой причине судья принял такое решение", — отметил защитник.

Военный также напомнил о недавних приговорах суда, когда граждан за незначительные кражи приговаривали к пяти годам заключения.

Военным освобождал от призыва мужчин

Как известно, в октябре полковник Сергей Зубатов, работая в одном из ТЦК, превысил свои служебные полномочия и безосновательно исключал из военного учета офицеров запаса, без оформления и утверждения ими свидетельств о болезни региональной ВЛК.

В результате его действий 20 офицеров запаса были исключены из военного учета с последующим правом выезжать за границу.

В отношении военкома возбудили уголовное дело по факту небрежного отношения к службе, но его закрыли. В действиях полковника обнаружили состав административного правонарушения. На судебное заседание он не пришел, но в делах есть заявление, в котором полковник признал свою вину в превышении служебных полномочий.

Военного признали виновным и назначивший ему 3400 грн штрафа. На постановление еще может быть подана апелляция.

Напомним, что в Украине продолжают фиксировать случаи принудительной мобилизации. В Ужгороде военнослужащие насильно забрали в ТЦК водителя автобуса, который привез детскую команду из Винницы на спортивные соревнования по тхэквондо.