Закарпатський військком, який допомагав ухилянтам, відбувся штрафом — військові обурені

Військовий, який відреагував на рішення суду. Фото: скриншот з відео

На Закарпатті Хустський районний суд визнав винним військкома, який безпідставно виключив з військового обліку 20 чоловіків. Йому призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 3400 грн.

На рішення суду відреагували українські військові.

Читайте також:

Реакція військових на рішення суду

Військові відреагували на рішення Хустського районного суду Закарпатської області, який визнав винним у перевищенні службових повноважень одного з закарпатських військкомів — полковника Сергія Зубатова, який безпідставно виключив з військового обліку 20 чоловіків.

Суд призначив працівнику ТЦК покарання у вигляді 3400 грн штрафу.

"Це верх знущання з усіх нас! Усі ми чудово розуміємо, через яку причину військком виключив цих людей зі списку, і всі ми чудово розуміємо, з якої причини суддя прийняв таке рішення", — наголосив захисник.

Військовий також нагадав про нещодавні вироки суду, коли громадян за незначні крадіжки засуджували до п'яти років ув‘язнення.

Військком звільняв від призову чоловіків

Як відомо, у жовтні полковник Сергій Зубатов, працюючи в одному з ТЦК, перевищив свої службові повноваження та безпідставно виключав з військового обліку офіцерів запасу, без оформлення та затвердженнями ними свідоцтв про хворобу регіональною ВЛК.

Внаслідок його дій 20 офіцерів запасу були виключені з військового обліку з подальшим правом виїздити за кордон.

Щодо військкома порушили кримінальну справу за фактом недбалого ставлення до служби, але її закрили. Натомість у діях полковника виявили склад адмінправопорушення. На судове засідання він не прийшов, але в матеріалах справи є заява, у якій полковник визнав свою провину в перевищенні службових повноважень.

Військового визнали винним та призначили йому 3400 грн штрафу. На постанову ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що в Україні продовжують фіксувати випадки примусової мобілізації. Зокрема, в Ужгороді військкоми насильно забрали до ТЦК водія автобуса, який привіз дитячу команду з Вінниці на спортивні змагання з тхеквондо.