Закончился контракт с ВСУ во время войны - можно ли уволиться

Украинские военные на войне. Фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащий, у которого завершился контракт с ВСУ во время войны, не может уволиться из армии в такой ситуации. Его контракт будет продлен до завершения особого периода.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Контракт с ВСУ во время войны

Часть военнослужащих, проходящих сейчас службу в Вооруженных силах Украины, попала в армию, подписав контракт.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался — может ли военнослужащий, у которого закончился контракт с ВСУ, уволиться из армии во время войны.

Гражданин уточнил, что его брату, у которого истек контракт с ВСУ, исполнился только 21 год

Окончание или продление контракта

Юристы объяснили, что в условиях военного положения это невозможно.

"Права на увольнение с военной службы у вашего брата нет", — отметил адвокат Андрей Карпенко.

Другой юрист, Юрий Айвазян, подтвердил это, объяснив, что будет дальше с этим контрактником дальше: "При таких обстоятельствах контракт у брата будет только продлен".

Напомним, мы писали раньше, сколько платят сержанту и рядовому после подписания первого контракта с ВСУ.

Также в ТЦК объяснили, кто и как принимает людей на контракт.