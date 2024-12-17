Закончился контракт с ВСУ во время войны - можно ли уволиться

Окончание контракта — можно ли уволиться с ВСУ
Военнослужащий, у которого завершился контракт с ВСУ во время войны, не может уволиться из армии в такой ситуации. Его контракт будет продлен до завершения особого периода.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Контракт с ВСУ во время войны
Часть военнослужащих, проходящих сейчас службу в Вооруженных силах Украины, попала в армию, подписав контракт.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался — может ли военнослужащий, у которого закончился контракт с ВСУ, уволиться из армии во время войны.
Гражданин уточнил, что его брату, у которого истек контракт с ВСУ, исполнился только 21 год
Окончание или продление контракта
Юристы объяснили, что в условиях военного положения это невозможно.
"Права на увольнение с военной службы у вашего брата нет", — отметил адвокат Андрей Карпенко.
Другой юрист, Юрий Айвазян, подтвердил это, объяснив, что будет дальше с этим контрактником дальше: "При таких обстоятельствах контракт у брата будет только продлен".
Напомним, мы писали раньше, сколько платят сержанту и рядовому после подписания первого контракта с ВСУ.
Также в ТЦК объяснили, кто и как принимает людей на контракт.
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