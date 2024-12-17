Закінчився контракт із ЗСУ під час війни - чи можна звільнитися

Українські військові на війні. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовець, у якого завершився контракт із ЗСУ під час війни, не може звільнитися з армії у такій ситуації. Його контракт буде продовжений до завершення особливого періоду.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Контракт із ЗСУ під час війни

Частина військовослужбовців, які зараз проходять службу в Збройних силах України, потрапила до армії, підписавши контракт.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився — чи може військовослужбовець, у якого закінчився контракт із ЗСУ, звільнитися з армії під час війни.

Громадянин уточнив, що його брату, у якого закінчився контракт із ЗСУ, виповнився лише 21 рік.

Закінчення чи продовження контракту

Юристи пояснили, що в умовах воєнного стану це неможливо.

"Права на звільнення з військової служби у вашого брата немає", — зазначив адвокат Андрій Карпенко.

Інший юрист, Юрій Айвазян, підтвердив це, пояснивши, що буде далі з цим контрактником далі: "За таких обставин контракт у брата буде лише продовжений".

Нагадаємо, ми писали раніше, скільки платять сержанту та рядовому після підписання першого контракту із ЗСУ.

Також у ТЦК пояснили, хто і як приймає людей на контракт.