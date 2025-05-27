Звільнення із ЗСУ після закінчення контракту - коли це можливо під час війни

Українські військовослужбовці. Фото: 21 ОМБр

Військовослужбовець, у якого закінчився контракт під час дії воєнного стану, має право звільнитися зі Збройних сил України. Але це можливо лише за умови дотримання однієї важливої умови.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Звільнення після завершення контракту

В Україні триває війна, у якій беруть участь не тільки мобілізовані громадяни, а і ті військовослужбовці, які підписали контракт на військову службу із Міністерством оборони України.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він звільнитися зі Збройних сил України після закінчення дії контракту, якщо війна до того часу не завершиться.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, коментуючи цю ситуацію, що таке право військовослужбовець матиме, але за однієї важливої умови.

Хто має право на звільнення із ЗСУ під час війни

"Так, ви можете звільнитися, якщо підписали контракт під час дії воєнного стану", — підкреслив адвокат.

Айвазян нагадав статтю 26 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу", у якій сказано, що саме для цієї категорії військовослужбовців-контрактників існує такий дозвіл.

"Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби у зв’язку з закінченням строку служби (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу) у разі закінчення строку контракту, укладеного під час дії воєнного стану", — йдеться у законі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які причини звільнення зі Збройних сил України є чинними під час війни.

Додамо, ми повідомляли про те, яку категорію військовослужбовців можуть затримати у ЗСУ попри підстави для звільнення.