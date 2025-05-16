Звільнення з військової служби за віком під час війни — хто має право 2025 року

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: facebook.com/115ombr

В Україні навіть під час воєнного стану деякі військовослужбовці ЗСУ мають право звільнитися зі служби за наявності певних підстав та обставин. Одна з таких підстав — досягнення граничного віку.

Хто саме з військових може звільнитися із ЗСУ за віком, які необхідно підготувати документи та на що можна розраховувати після звільнення, пояснили фахівці громадської організації "Юридична сотня".

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Звільнення з військової служби за віком — хто має право

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", граничний вік для звільнення під час особливого стану становить:

60 років — для рядового, сержантського, старшинського та молодшого офіцерського складу;

— для рядового, сержантського, старшинського та молодшого офіцерського складу; 65 років — для вищого офіцерського складу.

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Які необхідно підготувати документи для звільнення

Щоб звільнитися з військової служби на підставі досягнення граничного віку, необхідно підготувати наступні документи:

рапорт та аркуш бесіди;

розрахунок вислуги років;

висновок військово-лікарської комісії (за наявності).

Військові, які досягають граничного віку та бажають звільнитися, включаються до плану звільнення, який складається до 15 грудня року перед звільненням.

Що має зробити командир частини та на що може розраховувати військовослужбовець

Командири мають забезпечити:

розрахунок вислуги — не пізніше ніж за 4 місяці до граничного віку;

проходження ВЛК (за згодою військового) — також за 4 місяці,

подання документів до вищого керівництва — за 2 місяці;

своєчасний наказ про звільнення, щоб військовий міг здати справи.

"Важливо: можна залишитися на службі й після досягнення граничного віку, якщо є бажання та підстави", — йдеться в повідомленні фахівців.

Додамо, що вищезгаданий закон дозволяє військовослужбовцям залишитися на службі ще до 5 років після досягнення граничного віку, якщо вони мають високу професійну підготовку, значний досвід роботи та підтверджену придатність за висновком ВЛК.

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