Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Влюбился и пошел в СОЧ — военный рассказал, почему вернулся arrow

Влюбился и пошел в СОЧ — военный рассказал, почему вернулся

4 января 2025 11:50
Анастасия Постоенко - Редактор
Военный вернулся после СОЧ — как его наказали
Военный ВСУ. Фото иллюстративное: Reuters
Анастасия Постоенко - Редактор

Военные порой могут по разным причинам самопроизвольно покидать часть. Этому способствует стресс, усталость от нагрузки и личные причины. Так, один из военных рассказал, что решился сбежать со службы из-за влюбленности, впрочем вернулся обратно.

Об этом он рассказал в интервью Армия.TV.

Читайте также:

Влюбился и сбежал из армии

Военный рассказал, что ему 22 года. Он влюбился в девушку и для того, чтобы быть с ней, сбежал из войска. Однако отношения не сложились, поэтому военный со временем решил вернуться. Тем более, что вернуться на службу после СОЧ он мог благодаря закону по декриминализации таких случаев.

"Первые месяцы страдал по этому поводу, а потом пытался себя как-то реабилитировать. Ждал именно этого закона, смотрел в интернете, искал это все, чтобы вернуться на службу. Нашел номер самих ВС, позвонил им, собрал все документы", — сказал мужчина.

Напомним, недавно Владимир Зеленский сделал заявление по поводу случаев СОЧ в Украине.

Также украинские военные могут вернуться в армію после СОЧ через приложение Армия+.

военный учет мобилизация военнослужащие СОЧ ВСП

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:45 В Киеве пенсионеры попали на крючок мошенников — что решил суд

12:45 Словацкий электрооператор сделал заявление на фоне угроз Фицо

12:36 Изменилась стоимость услуг на документы для одесских моряков

12:24 Враг обстрелял Никополь — в ОВА сообщили последствия

12:20 Водитель взорванной Tesla в США упоминал в письме Украину

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

12:18 Биткоин рухнет — о какой угрозе эксперт предупредил инвесторов

12:14 Новый рост курса — что будет с долларом в 2025 году

11:59 У одесских пограничников появились новые "соседи"

11:50 Влюбился и пошел в СОЧ — военный рассказал, почему вернулся

11:47 Зеленский поздравил спикера Палаты представителей с переизбранием

12:45 В Киеве пенсионеры попали на крючок мошенников — что решил суд

12:45 Словацкий электрооператор сделал заявление на фоне угроз Фицо

12:36 Изменилась стоимость услуг на документы для одесских моряков

12:24 Враг обстрелял Никополь — в ОВА сообщили последствия

12:20 Водитель взорванной Tesla в США упоминал в письме Украину

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

12:18 Биткоин рухнет — о какой угрозе эксперт предупредил инвесторов

12:14 Новый рост курса — что будет с долларом в 2025 году

11:59 У одесских пограничников появились новые "соседи"

11:50 Влюбился и пошел в СОЧ — военный рассказал, почему вернулся

11:47 Зеленский поздравил спикера Палаты представителей с переизбранием

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году