Военный вернулся после СОЧ — как его наказали

Военный ВСУ. Фото иллюстративное: Reuters

Военные порой могут по разным причинам самопроизвольно покидать часть. Этому способствует стресс, усталость от нагрузки и личные причины. Так, один из военных рассказал, что решился сбежать со службы из-за влюбленности, впрочем вернулся обратно.

Об этом он рассказал в интервью Армия.TV.

Читайте также:

🥰 Влюбился в девушку и пошел в СЗЧ!

🥲 Но ведь он вернулся, то получается ничего не сложилось. Хорошо, что есть новый закон. pic.twitter.com/zQ8HSWcawB — Армия TV (@army_tv_ua) 3 января 2025

Влюбился и сбежал из армии

Военный рассказал, что ему 22 года. Он влюбился в девушку и для того, чтобы быть с ней, сбежал из войска. Однако отношения не сложились, поэтому военный со временем решил вернуться. Тем более, что вернуться на службу после СОЧ он мог благодаря закону по декриминализации таких случаев.

"Первые месяцы страдал по этому поводу, а потом пытался себя как-то реабилитировать. Ждал именно этого закона, смотрел в интернете, искал это все, чтобы вернуться на службу. Нашел номер самих ВС, позвонил им, собрал все документы", — сказал мужчина.

Напомним, недавно Владимир Зеленский сделал заявление по поводу случаев СОЧ в Украине.

Также украинские военные могут вернуться в армію после СОЧ через приложение Армия+.