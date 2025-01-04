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Закохався і пішов в СЗЧ — військовий розповів, чому повернувся

4 січня 2025 11:50
Анастасія Постоєнко - Редактор
Військовий повернувся після СЗЧ — як його покарали
Військовий ЗСУ. Фото ілюстративне: Reuters
Анастасія Постоєнко - Редактор

Військові деколи можуть з різних причин самовільно залишати частину. Цьому сприяє стрес, втома від навантаження та особисті причини. Так, один з військових розповів, що наважився втекти зі служби через закоханість, втім повернувся назад.

Про це він розповів в інтерв'ю Армія.TV.

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Військовий розповів, що йому 22 роки. Він закохався у дівчину і для того, щоб бути з нею, втік із війська. Проте стосунки не склалися, тож військовий з часом вирішив повернутися. Тим паче, що повернутися на службу після СЗЧ він міг завдяки закону з декриміналізації таких випадків.

"Перші місяці страждав з цього приводу, а потім намагався себе якось реабілітувати. Чекав саме цього закону, дивився в інтернеті, шукав це все, щоб повернутися на службу. Знайшов номер самих ВС, подзвонив їм, зібрав всі документи", — сказав чоловік.

Надалі, за його словами, він поспілкувався з представниками військової служби правопорядку. Його повернули назад до війська і поставилися з розумінням до вчинку. 

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський зробив заяву з приводу випадків СЗЧ в Україні.

Також українські військові можуть повернутися до війська після СЗЧ через застосунок Армія+. 

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