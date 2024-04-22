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Закон о мобилизации — Безгулая призвала нардепов и их детей обновить данные в ТЦК

22 апреля 2024 21:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Закон о мобилизации — Безгулая призвала нардепов и их детей обновить данные в ТЦК
Марьяна Безуглая. Фото: Facebook Марьяны Безуглой
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Народный депутат от политфракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая призвала всех своих военнообязанных коллег и их детей обновить свои данные в ТЦК СП. Также она предложила это сделать нардепам, которые сейчас за границей.

Об этом она написала в своем блоге в Telegram.

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"Надеюсь, что все военнообязанные дети коллег-нардепов, которые за границей, обновят свои данные через электронный кабинет, а не только оставшиеся в Украине. А также все военнообязанные коллеги-нардепы лично, конечно. Предлагаю общую акцию, показать пример, спланируем ее до момента, как заработает новый Закон в мае", — написала в своем сообщении политик.

безугла тцк
Скриншот сообщения Безуглой

Марьяна Безуглая — последние новости

Напомним, ранее Марьяна Безуглая передумала уходить из фракции "Слуга народа", заявив, что "не хочет подводить Президента Украины Владимира Зеленского в трудные времена".

Также недавно народная избранница вступилась за бывшую заместительницу министра обороны Украины Анну Маляр, которая довела до слез жену военного, нардепа Инну Совсун во время обсуждения демобилизации, заявив, что все сказанное экс-чиновницей — правда, но доносить свое мнение нужно было совсем иначе.

Сама Совсун также недавно фигурировала в скандале, когда в одном из своих интервью призвала мобилизовать в армию всех украинских женщин.

Верховная Рада
Марьяна Безуглая
Украина
нардепы
мобилизация
ТЦК и СП

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