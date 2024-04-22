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Закон про мобілізацію — Безгула закликала нардепів та їхніх дітей оновити дані в ТЦК

22 квітня 2024 21:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Закон про мобілізацію — Безгула закликала нардепів та їхніх дітей оновити дані в ТЦК
Мар'яна Безугла. Фото: Facebook Мар'яни Безуглої
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Народна депутатка від політфракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла, закликала всіх своїх військовозобовʼязаних колег та їхніх дітей оновити свої дані в ТЦК СП. Також вона запропонувала це зробити нардепам, які наразі за кордоном.

Про це вона написала у своєму блозі в Тelegram.

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"Сподіваюся, що всі військовозобов’язані діти колег-нардепів, які за кордоном, оновлять свої дані через електронний кабінет, а не тільки ті, хто залишився в Україні. А також усі військовозобов’язані колеги-нардепи особисто, звісно. Взагалі пропоную спільну акцію, показати приклад, сплануємо її до моменту, як запрацює новий Закон у травні", — написала у своєму дописі політикиня.

безугла тцк
Скриншот допису Безуглої

Мар'яна Безугла — останні новини

Нагадаємо, раніше Мар’яна Безугла передумала йти з фракції "Слуга народу", заявивши, що "не хоче підводити президента України Володимира Зеленського у важкі часи".

Також не так давно народна обраниця заступилася за колишню заступницю міністра оборони України Ганну Маляр, яка довела до сліз дружину військового, нардепку Інну Совсун під час обговорення демобілізації, заявивши, що все сказане ексчиновницею — правда, але доносити свою думку треба було зовсім інакше.

Сама Совсун теж фігурувала у скандалі, коли в одному зі своїх інтерв'ю, закликала мобілізувати у військо всіх українських жінок

Верховна Рада
Мар'яна Безугла
Україна
нардепи
мобілізація
ТЦК та СП

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