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Закон о мобилизации — нардепка рассказала, каких кардинальных изменений следует ожидать

27 ноября 2023 14:52
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Закон о мобилизации — нардепка рассказала, каких кардинальных изменений следует ожидать
Украинские воины охотятся на врага на фронте. Фото: Генштаб
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине идет общая мобилизация и военное положение, которые были введены через полномасштабное вторжение Российской Федерации. В ряды Вооруженных сил Украины призывают мужчин от 18 до 60 лет.

Народная депутат Маряна Безугла объяснила ТСН.ua, каких изменений следует ожидать в процессе мобилизации.

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В Верховной Раде намерены внести поправки в закон о мобилизации и военной службе. При принятии этих изменений отменят отсрочку для студентов, получающих второе или более высшее образование.

Также планируют призывать некоторых лиц, отбывших наказание за преступления. Правила могут измениться и для тех, кто оформил уход за близким человеком.

Кто потеряет отсрочку от мобилизации

Если закон примут, уклониться от службы не смогут те, кто решил вместо армии получить второе, третье и более высшее образование. Также сужается круг тех, кто имел отсрочку в связи с уходом за лицом с инвалидностью.

Согласно предложению, такая отсрочка будет иметь только ближайшие родственники, то есть, члены семьи первой степени родства. Безуглая рассказала, что это делается для того, чтобы избавить людей от возможности уклонения от призыва во время мобилизации путем оформления фиктивного ухода за лицами, которые в нем нуждаются.

"На сегодняшний день право на отсрочку имеют лица занятые постоянным уходом за родителями жены (супруга), а изменениями предусматривается, что право на отсрочку будут иметь лица, которые ухаживают только за своими родителями. Военнообязанные, имеющие супругу (супруга) из числа лиц с инвалидностью ІІІ группы, теряют право на отсрочку", — пояснила депутат.

Могут непригодные пойти в армию добровольно

Право на прохождение военной службы планируется предоставить лицам с инвалидностью третьей группы. Впрочем, вынудить их идти на военную службу нельзя.

Также отсрочку от призыва предоставят педагогическим работникам учреждений профессионального образования. Появятся и новые основания для увольнения — они коснутся иностранцев и лиц без гражданства, а также побывавших в плену. Впрочем, здесь есть нюанс — уволиться с военной службы не смогут добровольно сдавшиеся в плен.

"Также досрочно расторгнуть контракт могут военнослужащие женского пола; в связи с наличием инвалидности I или II группы; в связи с проведением организационных мероприятий в разведорганах, СБУ, УГО", — объясняет нардепка.

Ранее мы сообщали, что в Украине идет мобилизация. Условия ее реализации периодически претерпевают изменения. Так, в течение недели были предложения призывать на передовую молодых мужчин, наказывать повестками за нарушение комендантской, а также в Раде рассматривают возможность более жесткого призыва.

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