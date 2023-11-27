Жорсткіший призов та повістки за порушення — новини мобілізації за тиждень

Українські військові на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В Україні продовжується мобілізація, і умови її реалізації періодично зазнають змін. Так, упродовж тижня були пропозиції призивати на передову молодих чоловіків, карати повістками за порушення комендантської, а також у Раді розглядають можливість жорсткішого призову.

Про це повідомляє Pro Гроші.

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Конфлікт із працівниками ТЦК

Нещодавно, 22 листопада, у Львові виник конфлікт між співробітниками ТЦК та парою. Ймовірно причиною стало порушення чоловіком та жінкою комендантської години. Після сварки чоловіка "запакували" в авто та повезли в невідомому напрямку.

Військовий призов 18-річних хлопців

Командир батальйону 3-ї штурмової бригади Петро Горбатенко заявив, що мобілізувати треба молодих віком 18-20 років. 50-річні чоловіки не можуть виконувати свої обов'язки через хронічні захворювання. До того ж молодь можна всьому навчити, та й фізична підготовка у них краща.

Повістка як засіб покарання

В Херсонській області за порушення комендантської години видаватимуть повістки. Таке рішення ухвалив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Також мобілізуватимуть більше мешканців регіону та активніше перевірятимуть чоловіків, яким вручили повістку, на блокпостах.

Ймовірні зміни щодо мобілізації

Народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила про можливі важливі зміни щодо мобілізації в країні:

Розширення переліку осіб на військовому обліку.

Зменшення кількості опікунів для осіб І або ІІ групи інвалідності.

Громадяни, які отримують другу або третю вищу освіту, не матимуть відстрочки.

Особи, які вчинили кримінальні правопорушення, повинні стати на військовий облік.

Скасування заборони на надання даних про реєстрацію місця проживання військовозобов'язаних осіб.

Однак це не остаточні рішення, адже вони ще розглядаються.

Виїзд за кордон

З початку 2023 року в ДПСУ відмовила в перетині кордону 41 тисячі осіб, переважно чоловікам віком 18-60 років, які пред'явили документи, що не надають права на перетин кордону. Серед них багато студентів закордонних вишів, яким наразі заборонено виїзд.

Нагадаємо, що боєць ЗСУ запропонував мобілізувати чиновників боронити Україну.