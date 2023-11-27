Закон про мобілізацію — нардепка розповіла, яких кардинальних змін варто очікувати

Українські воїни полюють на ворога на фронті. Фото: Генштаб

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, які були запроваджені через повномасштабне вторгнення Російської Федерації. До лав Збройних сил України призивають чоловіків від 18 до 60 років.

Народна депутатка Маряна Безугла пояснила ТСН.ua, яких змін варто очікувати у процесі мобілізації.

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У Верховній Раді мають намір внести правки до закону про мобілізацію та військову службу. У разі ухвалення цих змін скасують відстрочку для студентів, які отримують другу або більше вищу освіту.

Також планують призивати деяких осіб, які відбули покарання за злочини. Правила можуть можуть змінитися і для тих, хто оформив догляд за близькою людиною.

Хто втратить відстрочку від мобілізації

Якщо закон приймуть, ухилитися від служби не зможуть ті, хто вирішив замість армії здобути другу, третю та більше вищу освіту. Також звужується коло тих, хто мав відстрочку у зв’язку із доглядом за особою з інвалідністю.

Згідно з пропозицією, таке відтермінування матимуть лише найближчі родичі, тобто, члени сім’ї першого ступеня споріднення. Безугла розповіла, що це робиться для того, аби позбавити людей можливості ухилення від призову під час мобілізації шляхом оформлення фіктивного догляду за особами, які його потребують.

"На сьогоднішній день право на відстрочку мають особи зайняті постійним доглядом за батьками дружини (чоловіка), а змінами передбачається, що право на відстрочку будуть мати особи, які доглядають тільки за своїми батьками. Військовозобов’язані, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, втрачають право на відстрочку", — пояснила депутатка.

Чи можуть непридатні піти до війська добровільно

Право на проходження військової служби планується надати особам з інвалідністю третьої групи. Втім, примусити їх іти на військову службу не можна.

Також відстрочку від призову нададуть педагогічним працівникам закладів фахової передвищої освіти. З’являться і нові підстави для звільнення — вони торкнуться іноземців та осіб без громадянства, а також тих, хто побував у полоні. Втім, тут є нюанс — звільнитися з військової служби не зможуть ті, хто добровільно здався у полон.

"Також достроково розірвати контракт можуть військовослужбовці жіночої статі; у зв’язку з наявністю інвалідності І чи ІІ групи; у зв'язку із проведенням організаційних заходів у розвідорганах, СБУ, УДО", — пояснює нардепка.

Раніше ми повідомляли, що в Україні триває мобілізація. Умови її реалізації періодично зазнають змін. Так, упродовж тижня були пропозиції призивати на передову молодих чоловіків, карати повістками за порушення комендантської, а також у Раді розглядають можливість жорсткішого призову.