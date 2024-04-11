Закон о мобилизации — что предусматривает норма об опекунах и усыновителях

Военный с ребенком. Фото: armyinform.com.ua

Сегодня, 11 апреля, Верховная Рада приняла новый закон о мобилизации. Согласно ему, опекуны и усыновители теперь имеют право не только на получение отсрочки, но и на полное освобождение от военной службы.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram.

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В статье 23 нового закона предусмотрено, что лица, усыновившие ребенка или детей, которые до усыновления были сиротами или были лишены родительской опеки и не достигли 18 лет, а также опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели и патронатные воспитатели, которые имеют на содержании сирот или детей без родительской опеки, младше 18 лет, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Пост Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, что Чмут рассказал, какие проблемы должен решить закон о мобилизации.

Ранее мы писали, что прошедшие плен военные получили право на демобилизацию.