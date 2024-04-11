Закон о мобилизации — что предусматривает норма об опекунах и усыновителях
Сегодня, 11 апреля, Верховная Рада приняла новый закон о мобилизации. Согласно ему, опекуны и усыновители теперь имеют право не только на получение отсрочки, но и на полное освобождение от военной службы.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram.
Что предусматривает норма об опекунах и усыновителях
В статье 23 нового закона предусмотрено, что лица, усыновившие ребенка или детей, которые до усыновления были сиротами или были лишены родительской опеки и не достигли 18 лет, а также опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели и патронатные воспитатели, которые имеют на содержании сирот или детей без родительской опеки, младше 18 лет, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.
Напомним, что Чмут рассказал, какие проблемы должен решить закон о мобилизации.
Ранее мы писали, что прошедшие плен военные получили право на демобилизацию.
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