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Закон о мобилизации — что предусматривает норма об опекунах и усыновителях

11 апреля 2024 13:51
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Закон о мобилизации — что предусматривает норма об опекунах и усыновителях
Военный с ребенком. Фото: armyinform.com.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Сегодня, 11 апреля, Верховная Рада приняла новый закон о мобилизации. Согласно ему, опекуны и усыновители теперь имеют право не только на получение отсрочки, но и на полное освобождение от военной службы.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram.

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Что предусматривает норма об опекунах и усыновителях

В статье 23 нового закона предусмотрено, что лица, усыновившие ребенка или детей, которые до усыновления были сиротами или были лишены родительской опеки и не достигли 18 лет, а также опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели и патронатные воспитатели, которые имеют на содержании сирот или детей без родительской опеки, младше 18 лет, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Допис Олексія Гончаренко. Фото: скриншот
Пост Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, что Чмут рассказал, какие проблемы должен решить закон о мобилизации.

Ранее мы писали, что прошедшие плен военные получили право на демобилизацию.

Верховная Рада
закон
мобилизация
опекун
усыновление ребенка

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