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Закон про мобілізацію — що передбачає норма про опікунів та усиновлювачів

11 квітня 2024 13:51
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Закон про мобілізацію — що передбачає норма про опікунів та усиновлювачів
Військовий з дитиною. Фото: armyinform.com.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Сьогодні, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, опікуни та усиновителі тепер мають право не тільки на отримання відстрочки, але й на повне звільнення від військової служби. 

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

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Що передбачає норма про опікунів та усиновлювачів 

У статті 23 нового закону, передбачено, що особи, які усиновили дитину або дітей, які до усиновлення були сиротами або були позбавлені батьківської опіки та не досягли 18 років, а також опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та патронатні вихователі, які мають на утриманні сиріт або дітей без батьківської опіки, віком до 18 років, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Допис Олексія Гончаренко. Фото: скриншот
Допис Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Чмут розповів, які проблеми має вирішити закон про мобілізацію.

Раніше ми писали, що військові, які пройшли полон, отримали право на демобілізацію.

Верховна Рада
закон
мобілізація
опікун
усиновлення дитини

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