Люди в очереди в Шевченковский ТЦК. Фото: Новини.LIVE

В Украине продолжается военное положение, во время которого по закону все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут быть мобилизованы в ВСУ. Тем не менее, некоторые категории граждан имеют законное право получить отсрочку от мобилизации.

Новини.LIVE покажет полный список оснований для получения отсрочки от мобилизации.

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Какие есть общие основания для получения отсрочки от мобилизации

Получить отсрочку от мобилизации можно:

по семейным обстоятельствам;

по состоянию здоровья;

через обучение;

через работу

Какие семейные обстоятельства позволяют получить отсрочку

содержание трех и более детей в возрасте до 18 лет;

статус одинокого отца или матери;

содержание лица с инвалидностью;

уход за членами семьи, нуждающимися в решении МСЭК или ВЛК;

попечительство над лицом, признанным недееспособным;

наличие близких родственников, погибших или пропавших без вести во время АТО, ООС, или полномасштабного российского вторжения;

наличие близкого родственника-пленника, если есть соответствующие документы, подтверждающие его нахождение в плену.

Какие проблемы со здоровьем влияют на отсрочку

лица признаны МСЭК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

инвалиды 1-й, 2-й или 3-й группы, имеющие соответствующий документ об инвалидности.

В каких случаях обучение дает право на отсрочку

Обучение военнообязанных в некоторых случаях может гарантировать право на отсрочку. Речь идет о случаях когда военнообязанный:

получает профессиональное образование;

учится в заведениях высшего или высшего образования;

учится на аспирантуре или докторантуре.

Несмотря на это, важное условие — военнообязанный обязательно должен учиться стационарно.

Какие виды профессии дают право на отсрочку

Основанием для отсрочки может служить и определенная профессиональная деятельность. Речь идет о работе на предприятиях критической инфраструктуры , научно-педагогических работников ЗВО и высшего образования, а также работников, привлеченных на предприятиях в сфере обороны Украины.