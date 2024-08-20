Законное право на отсрочку от мобилизации – полный перечень всех оснований
В Украине продолжается военное положение, во время которого по закону все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут быть мобилизованы в ВСУ. Тем не менее, некоторые категории граждан имеют законное право получить отсрочку от мобилизации.
Новини.LIVE покажет полный список оснований для получения отсрочки от мобилизации.
Какие есть общие основания для получения отсрочки от мобилизации
Получить отсрочку от мобилизации можно:
- по семейным обстоятельствам;
- по состоянию здоровья;
- через обучение;
- через работу
Какие семейные обстоятельства позволяют получить отсрочку
- содержание трех и более детей в возрасте до 18 лет;
- статус одинокого отца или матери;
- содержание лица с инвалидностью;
- уход за членами семьи, нуждающимися в решении МСЭК или ВЛК;
- попечительство над лицом, признанным недееспособным;
- наличие близких родственников, погибших или пропавших без вести во время АТО, ООС, или полномасштабного российского вторжения;
- наличие близкого родственника-пленника, если есть соответствующие документы, подтверждающие его нахождение в плену.
Какие проблемы со здоровьем влияют на отсрочку
- лица признаны МСЭК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья;
- инвалиды 1-й, 2-й или 3-й группы, имеющие соответствующий документ об инвалидности.
В каких случаях обучение дает право на отсрочку
Обучение военнообязанных в некоторых случаях может гарантировать право на отсрочку. Речь идет о случаях когда военнообязанный:
- получает профессиональное образование;
- учится в заведениях высшего или высшего образования;
- учится на аспирантуре или докторантуре.
Несмотря на это, важное условие — военнообязанный обязательно должен учиться стационарно.
Какие виды профессии дают право на отсрочку
Основанием для отсрочки может служить и определенная профессиональная деятельность. Речь идет о работе на предприятиях критической инфраструктуры , научно-педагогических работников ЗВО и высшего образования, а также работников, привлеченных на предприятиях в сфере обороны Украины.
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