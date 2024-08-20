Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Законне право на відстрочку від мобілізації — повний перелік всіх підстав arrow

Законне право на відстрочку від мобілізації — повний перелік всіх підстав

20 серпня 2024 10:33
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Перелік підстав для отримання відстрочки від мобілізації
Люди у черзі до Шевченківського ТЦК. Фото: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває воєнний стан під час якого згідно з законом усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути мобілізовані до ЗСУ. Попри це, деякі категорії громадян мають законне право отримати відстрочку від мобілізації.

Новини.LIVE покаже повний перелік підстав для отримання відстрочки від мобілізації. 

Читайте також:

Які є загальні підстави для отримання відстрочки від мобілізації

Отримати відстрочку від мобілізації можна:

  • за сімейними обставинами;
  • за станом здоров'я;
  • через навчання;
  • через роботу

Які сімейні обставини дозволяють отримати відстрочку

  • утримання трьох і більше дітей віком до 18 років;
  • статус одинокого батька або матері;
  • утримання особи з інвалідністю;
  • догляд за членами родини, які його потребують за рішенням МСЕК або ВЛК;
  • опікунство над особою, яка визнана недієздатною;
  • наявність близьких родичів, які загинули або зникли безвісти під час АТО, ООС, або повномасштабного російського вторгнення;
  • наявність близького родича-полоненого, якщо є відповідні документи, які підтверджують його знаходження у полоні.

Які проблеми зі здоров'ям впливають на відстрочку 

  • особи визнані МСЕК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я;
  • інваліди 1-ї, 2-ї або 3-ї групи, які мають відповідний документ про інвалідність.

В яких випадках навчання дає право на відстрочку

Навчання військовозобов'язаних в деяких випадках може гарантувати право на відстрочку. Йдеться про випадки коли військовозобов'язаний: 

  • є здобувачем професійної освіти;
  • вчиться у закладах передвищої або вищої освіти;
  • вчиться на аспірантурі або докторантурі.

Попри це є важлива умова — військовозобов'язаний обов'язково має навчатися стаціонарно. 

Які види професії дають право на відстрочку

Підставою для відстрочки може бути й певна професійна діяльність. Йдеться про роботу на підприємствах критичної інфраструктури, науково-педагогічні працівники ЗВО та передвищої освіти, а також працівники, що залучені на підприємствах у сфері оборони України. 

Також важливі новини дня по темі:

 

війна мобілізація відстрочка ТЦК та СП демобілізація

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:51 Караоке з російськими піснями — черговий мовний скандал у закладі Одеси

11:40 Близько 2 млрд грн на доплати — у ПФУ розповіли про підтримку пенсіонерів

11:33 Байден приписав собі в політичні здобутки протистояння України агресії РФ

11:23 Одеса та область залишились без води — адреси відключень на сьогодні

11:22 В Україні прогнозують зростання цін восени — що вже подорожчало

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

11:09 У реєстр "Оберіг" автоматично підтягнуться дані про тих, хто ніколи не був у ТЦК

11:02 Росіяни били ракетами та КАБами по Харківщині, є поранені

11:00 Допомога у 114 тис. грн — Мінренітеграції закликає українців подавати заявки

10:56 Пожежу гасили 90 рятувальників — з'явилися кадри з місця прильоту в Тернополі

10:51 Працював на ФСБ та чекав окупації — СБУ затримала медика з Одещини

11:51 Караоке з російськими піснями — черговий мовний скандал у закладі Одеси

11:40 Близько 2 млрд грн на доплати — у ПФУ розповіли про підтримку пенсіонерів

11:33 Байден приписав собі в політичні здобутки протистояння України агресії РФ

11:23 Одеса та область залишились без води — адреси відключень на сьогодні

11:22 В Україні прогнозують зростання цін восени — що вже подорожчало

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

11:09 У реєстр "Оберіг" автоматично підтягнуться дані про тих, хто ніколи не був у ТЦК

11:02 Росіяни били ракетами та КАБами по Харківщині, є поранені

11:00 Допомога у 114 тис. грн — Мінренітеграції закликає українців подавати заявки

10:56 Пожежу гасили 90 рятувальників — з'явилися кадри з місця прильоту в Тернополі

10:51 Працював на ФСБ та чекав окупації — СБУ затримала медика з Одещини

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

Text

08:00 Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кінах заявив, що корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство

Text

23:05 Додаткова допомога для України та збройні напади на біженців — головні новини з Німеччини

Text

21:42 Експерт заявив, що реальна вартість життя в Україні в 3-4 рази перевищує прожитковий мінімум

Text

17:50 Рада вносить зміни у правила мобілізації та новий шантаж від Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Експерт дав новий прогноз щодо відключень світла взимку — скільки триватимуть

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

Text

16:00 Експерт сказав, на скільки годин в день вимикатимуть світло

Text

14:01 Жданов заявив, що росіяни не знімають підрозділи з Донбасу для Курської області

Text

13:51 Як має проходити повернення військових до цивільного життя — експерт назвав ключовий варіант

Text

13:00 Злочини росіян на ЗАЕС та повернення графіків відключень — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин