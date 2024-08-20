Люди у черзі до Шевченківського ТЦК. Фото: Новини.LIVE

В Україні триває воєнний стан під час якого згідно з законом усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути мобілізовані до ЗСУ. Попри це, деякі категорії громадян мають законне право отримати відстрочку від мобілізації.

Новини.LIVE покаже повний перелік підстав для отримання відстрочки від мобілізації.

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Які є загальні підстави для отримання відстрочки від мобілізації

Отримати відстрочку від мобілізації можна:

за сімейними обставинами;

за станом здоров'я;

через навчання;

через роботу

Які сімейні обставини дозволяють отримати відстрочку

утримання трьох і більше дітей віком до 18 років;

статус одинокого батька або матері;

утримання особи з інвалідністю;

догляд за членами родини, які його потребують за рішенням МСЕК або ВЛК;

опікунство над особою, яка визнана недієздатною;

наявність близьких родичів, які загинули або зникли безвісти під час АТО, ООС, або повномасштабного російського вторгнення;

наявність близького родича-полоненого, якщо є відповідні документи, які підтверджують його знаходження у полоні.

Які проблеми зі здоров'ям впливають на відстрочку

особи визнані МСЕК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я;

інваліди 1-ї, 2-ї або 3-ї групи, які мають відповідний документ про інвалідність.

В яких випадках навчання дає право на відстрочку

Навчання військовозобов'язаних в деяких випадках може гарантувати право на відстрочку. Йдеться про випадки коли військовозобов'язаний:

є здобувачем професійної освіти;

вчиться у закладах передвищої або вищої освіти;

вчиться на аспірантурі або докторантурі.

Попри це є важлива умова — військовозобов'язаний обов'язково має навчатися стаціонарно.

Які види професії дають право на відстрочку

Підставою для відстрочки може бути й певна професійна діяльність. Йдеться про роботу на підприємствах критичної інфраструктури, науково-педагогічні працівники ЗВО та передвищої освіти, а також працівники, що залучені на підприємствах у сфері оборони України.