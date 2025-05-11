Согласно закону, полиция имеет право проверять военные документы в любом месте

Законность проверки военных билетов в полиции — есть ответ
В интернете от разных юристов распространяются слухи, что полиция проверяет военные учетные документы даже у тех, кто обратился в участок за помощью. В Нацполиции разъяснили журналистам, при каких условиях правоохранители могут проводить подобную проверку.
Разъяснения получили журналисты ТСН на свой запрос в Нацполицию.
Когда полиция может проверять военнообязанных
Согласно официальному ответу, правоохранительные органы имеют право требовать предъявления военно-учетного документа и документа, удостоверяющего личность, у мужчин от 18 до 60 лет.
Это право может быть применено как во время рутинных проверок на улице, так и в других ситуациях, в частности, если человек обращается в полицию как потерпевший.
Кроме того, Национальная полиция отметила, что руководители территориальных подразделений могут организовать административное задержание и доставку резервистов и военнообязанных в соответствующие центры или органы в случае совершения ими административных правонарушений, предусмотренных статьей 210 и 210-1 Кодекса Украины об админнарушениях.
Административное задержание осуществляется независимо от места пребывания лица на воинском учете.
Напомним, некоторые из военнообязанных граждан могут получить повторные штрафы — юристы объяснили, кто именно.
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