Згідно із законом, поліція має право перевіряти військові документи будь-де

Перевірка документів у військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: УНІАН

В інтернеті від різних юристів розповсюджуються чутки, що поліція перевіряє військові облікові документи навіть у тих, хто звернувся у відділок по допомогу. У Нацполіції роз'яснили журналістам, за яких умов правоохоронці можуть проводити подібну перевірку.

Роз'яснення отримали журналісти ТСН на свій запит до Нацполіції.

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Згідно з офіційною відповіддю, правоохоронні органи мають право вимагати пред'явлення військово-облікового документа та документа, що посвідчує особу, у чоловіків від 18 до 60 років.

Це право може бути застосоване як під час рутинних перевірок на вулиці, так і в інших ситуаціях, зокрема, якщо людина звертається до поліції як потерпілий.

Крім того, Національна поліція зазначила, що керівники територіальних підрозділів можуть організувати адміністративне затримання та доставлення резервістів і військовозобов'язаних до відповідних центрів чи органів у випадку вчинення ними адміністративних правопорушень, передбачених статтею 210 та 210-1 Кодексу України про адмінпорушення.

Адміністративне затримання здійснюється незалежно від місця перебування особи на військовому обліку.

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