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Законність перевірки військових квитків у поліції — є відповідь

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Дата публікації: 11 травня 2025 01:30
Згідно із законом, поліція має право перевіряти військові документи будь-де
Перевірка документів у військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: УНІАН

В інтернеті від різних юристів розповсюджуються чутки, що поліція перевіряє військові облікові документи навіть у тих, хто звернувся у відділок по допомогу. У Нацполіції роз'яснили журналістам, за яких умов правоохоронці можуть проводити подібну перевірку. 

Роз'яснення отримали журналісти ТСН на свій запит до Нацполіції.

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Коли поліція може перевіряти військовозобов'язаних

Згідно з офіційною відповіддю, правоохоронні органи мають право вимагати пред'явлення військово-облікового документа та документа, що посвідчує особу, у чоловіків від 18 до 60 років.

Це право може бути застосоване як під час рутинних перевірок на вулиці, так і в інших ситуаціях, зокрема, якщо людина звертається до поліції як потерпілий

Крім того, Національна поліція зазначила, що керівники територіальних підрозділів можуть організувати адміністративне затримання та доставлення резервістів і військовозобов'язаних до відповідних центрів чи органів у випадку вчинення ними адміністративних правопорушень, передбачених статтею 210 та 210-1 Кодексу України про адмінпорушення.

Адміністративне затримання здійснюється незалежно від місця перебування особи на військовому обліку.

Нагадаємо, дехто з військовозобов'язаних громадян може отримати повторні штрафи — юристи пояснили, хто саме. 

Також юрист пояснив, що робити аспірантам, якщо їм у 2025 році виповниться 25 років. 

поліція воєнний стан мобілізація перевірки ТЦК та СП військовозобов'язані
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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