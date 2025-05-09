Мобілізація 2025 — кому загрожують повторні штрафи від ТЦК

Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК та СП. Фото: facebook.com/ZolochivRCZ

В Україні усі військовозобов'язані чоловіки повинні дотримуватися правил військового обліку. За їх порушення особам може загрожувати розшук та адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Причому у деяких випадках ТЦК можуть штрафувати повторно.

Коли це може статися, пояснила адвокатка Марія Ганіна у коментарі РБК-Україна.

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Список типових порушень, за які ТЦК можуть скласти протоколи та накласти адміністративні штрафи наступний:

неоновлення персональних даних;

ухилення від уточнення облікових даних під час мобілізації;

неявка за повісткою;

не постановка на військовий облік;

несвоєчасна заміна приписного або військового квитка (якщо приписне чи військовий квиток став недійсним);

непроходження ВЛК без поважної причини.

Кожне з цих порушень може розглядатися окремо. Якщо уповноважений працівник ТЦК фіксує їх неодночасно — на кожне може бути свій протокол і штраф.

Працівники ТЦК дивляться дані військовозобов'язаного. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Від чого залежить кількість проваджень (штрафів)

Кількість адміністративних справ (штрафів) залежить від кількості окремих правопорушень, які виявив ТЦК та СП.

Наприклад, якщо особа не оновила свої дані — це одне порушення, за яке загрожує один штраф. Інша людина не оновила дані, двічі не з'явилася за повістками — це кілька порушень, відповідно за кожне з них може бути окремий штраф.

Як це регулюється законом

Відповідно до ч. 2 ст. 36 КУпАП, якщо кілька справ розглядає один і той самий орган (посадовець) в один день, то дають один штраф — за найтяжче порушення. Але якщо розгляд справ відбувається у різні дні, це правило вже не діє, і можуть бути кілька окремих штрафів.

Таким чином, один штраф — якщо всі протоколи розглядаються разом. Кілька штрафів — якщо справи розглядаються в різні дні. Чим більше виявлених порушень — тим більше справ і потенційно більше штрафів.

Раніше ми писали, хто може затримати чоловіків за порушення правил військового обліку.

Нагадаємо, ми повідомляли, за яких підстав ТЦК подають у розшук.

Також ми інформували, хто може зняти з розшуку військовозобов'язаного.