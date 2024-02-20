Законопроект о мобилизации — сколько правок уже подано и когда будет окончательное голосование

Заседание Верховной Рады. Иллюстративное фото: УНИАН

К новому законопроекту о мобилизации нардепы подали более 1300 правок. Поэтому для того, чтобы проработать предложения, комитету понадобится время, из-за чего парламент вряд ли на этой неделе рассмотрит этот законопроект.

Об этом сообщили члены комитета в комментарии для "Суспільного" во вторник, 20 февраля.

Что о рассмотрении законопроекта говорят в Раде

Депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз подчеркнула, что 21 февраля закончится регистрация поправок, после чего их еще предстоит рассмотреть в комитете.

"Свыше 1 тысячи правок — это определенное время. Секретариат просто не в состоянии будет возвести эту обширную (сравнительную. — Ред.) таблицу даже за один день, возможно, попробуют, тогда разбирательство может начаться 23 или 24 февраля, но скорее всего это будет начиная с 26 февраля. Но пока не будет готова эта таблица, говорить о том, какое количество правок, сколько нужно времени, чтобы их рассмотреть — 100% комитет не будет тормозить этот процесс", — заверила она.

В то же время член комитета по безопасности, народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев в комментарии для издания отметил, что на рассмотрение правок может уйти неделя.

"Завтра заканчивается день подачи поправок, только после этого председатель должен назначить заседание комитета по рассмотрению поправок, я не скажу сейчас, какая там точная цифра, но точно более 1300, поэтому это займет, я думаю, неделю, не меньше в комитете. И только после этого можно будет говорить о том, чтобы его выносить в зал", — объяснил депутат.

Сколько на самом деле правок в законопроект был внесено

Нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram также подтвердил слова коллег и подчеркнул, что Верховная Рада точно не успеет на этой неделе рассмотреть новый законопроект о мобилизации.

Скриншот сообщения из Telegram Алексея Гончаренко

В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк заявил, что поправки к законопроекту 20 февраля подают в течение всего дня, поэтому их количество меняется каждую минуту.

"Уважаемые СМИ, ну зачем вы пишите сейчас какое количество правок в законе о мобилизации? Их подают сегодня весь день и завтра до 23:59. И цифра меняется каждую минуту. Например, у меня больше сотни правок и я их все еще не подал", — отметил политик.

По его словам, правок к законопроекту будет больше, чем 1500, о точном их количестве станет известно 22 февраля.

"На эту пленарную неделю их даже свести не успеют. Поэтому голосование во втором будет не раньше 6-8 марта", — добавил Железняк.

Скриншот сообщения из Telegram "Железный нардеп"

Напомним, ранее спикер ВР Руслан Стефанчук сообщил, что вокруг законопроекта о мобилизации идет "большая дискуссия". Он подчеркнул, что второе чтение может состояться не раньше 21 февраля.

Как известно, голосование за законопроект о мобилизации в первом чтении состоялось 7 февраля.

Также недавно в эфире Новини.LIVE народные депутаты Украины рассказали, что действительно скрывает в себе скандальный законопроект о мобилизации от Кабмина и Минобороны Украины.