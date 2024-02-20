Законопроєкт про мобілізацію — скільки правок вже подано та коли буде кінцеве голосування

Засідання Верховної Ради. Ілюстративне фото: УНІАН

До нового законопроєкту про мобілізацію нардепи подали понад 1300 правок. Тому для того, аби опрацювати пропозиції, комітету знадобиться час, через що парламент навряче на цьому тижні розгляне цей законопроєкт.

Про це повідомили члени комітету у коментарі для "Суспільного" у вівторок, 20 лютого.

Що про розгляд законопроєкту кажуть у Раді

Депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Фріз наголосила, що 21 лютого закінчиться реєстрація правок, після чого їх ще мають розглянути в комітеті.

"Понад 1 тисячу правок — це певний час. Секретаріат просто не в змозі буде звести цю велику (порівняльну. — Ред.) таблицю навіть за один день, можливо, спробують, тоді розгляд може розпочатися 23 чи 24 лютого, але скоріш за все це буде починаючи з 26 лютого. Але допоки не буде готова ця таблиця, говорити про те, яка кількість правок, скільки потрібно часу, щоб їх розглянути — 100% комітет не буде гальмувати цей процес", — запевнила вона.

Водночас член безпекового комітету, народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв в коментарі для видання зазначив, що на розгляд правок може піти тиждень.

"Завтра закінчується день подачі правок, тільки після цього голова має призначити засідання комітету по розгляду правок, я не скажу зараз, яка там точна цифра, але точно понад 1300, тому це займе, я думаю, тиждень, не менше в комітеті. І тільки після цього можна буде говорити про те, щоб його виносити в зал", — пояснив депутат.

Скільки насправді правок до законопроєкту було внесено

Нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram також підтвердив слова своїх колег та наголосив, що Верховна Рада точно не встигне на цьому тижні розглянути новий законопроєкт про мобілізацію.

Скриншот допису з Telegram Олексія Гончаренка

Своєю чергою народний депутат Ярослав Железняк заявив, що правки до законопроєкту 20 лютого подають протягом всього дня, тому їхня кількість змінюється кожну хвилину.

"Шановні ЗМІ, ну навіщо ви пишите зараз яка кількість правок у закон про мобілізацію? Їх подають сьогодні весь день і завтра до 23:59. І цифра змінюється кожну хвилину. Наприклад, у мене більше сотні правок і я їх всіх досі ще не подав", — зауважив політик.

За його словами, правок до законопроєкту буде більше, ніж 1500, про точну їхню кількість стане відомо 22 лютого.

"На цей пленарний тиждень їх навіть звести не встигнуть. Тому голосування у другому буде не раніше 6-8 березня", — додав Железняк.

Скриншот допису з Telegram "Залізний нардеп"

Нагадаємо, раніше спікер ВР Руслан Стефанчук повідомив, що навколо законопроєкту про мобілізацію точиться "велика дискусія". Він наголосив, що друге читання може відбутися не раніше 21 лютого.

Як відомо, голосування за законопроєкт про мобілізацію у першому читанні відбулося 7 лютого.

Також нещодавно в ефірі Новини.LIVE народні депутати України розповіли, що насправді приховує в собі скандальний законопроєкт про мобілізацію від Кабміну та Міноборони України.