Стефанчук відповів, що коїться з новим законопроєктом про мобілізацію

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Фото: УНІАН

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що навколо законопроєкту про мобілізацію триває "велика дискусія". За його словами, друге читання відбудеться не раніше 21 лютого.

Про це Руслан Стефанчук розповів в інтерв'ю телеканалу "Рада", що транслювали в ефірі єдиного телемарафону в середу, 14 лютого.

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Стефанчук про дискусії навколо законопроєкту про мобілізацію

"У Верховної Ради є 14 днів між першим та другим читанням, щоб народні депутати могли внести свої поправки. Зараз ведеться велика дискусія… далі він доопрацьовується в комітеті, як тільки комітет буде готовий (законопроєкт винесуть на друге читання. — Ред.)", — пояснив спікер.

За словами Стефанчука, таким чином друге читання не може відбутися пізніше 21 лютого.

"Але все одно це буде не раніше 21 лютого, тому що це останній день, коли можна подавати поправки до цього законопроєкту. Враховуючи те, який розлогий коридор цих поправок, я думаю, що деякий час знадобиться і комітету на врахування чи не врахування цих поправок", — додав посадовець.

Законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, що Кабмін вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію у вівторок, 30 січня. В Міноборони опублікували основні тези оновленої версії закону про мобілізацію.

Також ми повідомляли, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію в середу, 7 лютого. Документ підтримали 243 нардепи.

Додамо, що внесені зміни до закону стосовно мобілізації критикують з усіх сторін, адже деякі пункти суперечать Конституції України. Новини.LIVE розбиралися, що не так із новим законопроєктом.