Законопроект о мобилизации – когда будут голосовать дата – Стефанчук назвал дату голосования

Руслан Стефанчук. Фото: УП

Законопроект о мобилизации №10378 может быть вынесен на рассмотрение в Верховной Раде уже на следующей неделе (8-14 января). Однако сначала его должны проработать в Комитете ВР по национальной безопасности, обороне и разведке и внести правки.

Об этом глава парламента Руслан Стефанчук заявил в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

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4 января Стефанчук сообщил, что обсуждение проекта закона с участием главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного, министра обороны Рустема Умерова, представителей всех фракций и групп Рады продлится ориентировочно три-четыре дня.

"Я сразу созвал совещание, пригласил на него в том числе и председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, и министра обороны, и предложил провести дискуссию по этому документу в парламенте с участием всех сторон: должны быть представлены парламентарии, министерства, военные", — сказал Стефанчук.

По его словам, работа в Комитете уже началась в закрытом режиме, но общественность узнает все основные решения.

"Насколько я проинформирован, это обсуждение продлится три-четыре дня. Всего — более 160 вопросов. Очень надеюсь на эффективность этой работы, в результате которой будут наработаны решения, направленные на обеспечение победы Украины", — добавил глава ВР.

На вопрос, планируется ли после этого выносить документ на рассмотрение в зале заседаний, Стефанчук ответил так:

"Это будет зависеть от решения Комитета. Очень надеюсь, что при обсуждении стороны найдут ответы на все эти вопросы, придут к разумному решению, и как только законопроект будет готов на уровне комитета, думаю, у него есть все перспективы попасть сразу в зал".

Напомним, в Украине готовят новый законопроект по военной службе. В нем, в частности, расширят сведения в реестре военнообязанных. Это предусмотрено в проекте под номером 10062.

Также мы писали, что в Украине продолжают мобилизовать военнообязанных. Однако ситуация с призывом остается сложной. Следовательно, эксминистр экономики Тимофей Милованов предложил проводить мобилизацию путем лотереи или жеребьевки.