Законопроєкт про мобілізацію - коли будуть голосувати дата - Стефанчук назвав дату голосування

Руслан Стефанчук. Фото: УП

Законопроєкт про мобілізацію №10378 можуть винести на розгляд у Верховній Раді вже наступного тижня (8-14 січня). Однак спершу його мають опрацювати у Комітеті ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки та внести правки.

Про це голова парламенту Руслан Стефанчук заявив в інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

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4 січня Стефанчук повідомив, що обговорення проєкту закону за участю головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, міністра оборони Рустема Умерова, представників усіх фракцій і груп Ради триватиме орієнтовно три-чотири дні.

"Я одразу скликав нараду, запросив на неї в тому числі й голову Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, й міністра оборони, і запропонував провести дискусію щодо цього документу в парламенті за участю всіх сторін: мають бути представлені парламентарії, міністерства, військові", — сказав Стефанчук.

За його словами, робота в Комітеті вже розпочалася у закритому режимі, але громадськість дізнається про всі основні рішення.

"Наскільки я поінформований, це обговорення триватиме три-чотири дні. Усього – понад 160 питань. Дуже сподіваюся на ефективність цієї роботи, в результаті якої будуть напрацьовані рішення, спрямовані на забезпечення перемоги України", — додав голова ВР.

На запитання, чи планується після цього одразу виносити документ на розгляд у залі засідань, Стефанчук відповів так:

"Це залежатиме від рішення Комітету. Дуже сподіваюся, що під час обговорення сторони знайдуть відповіді на всі ці питання, прийдуть до розумного вирішення, і щойно законопроєкт буде готовим на рівні комітету, думаю, він має всі перспективи потрапити одразу в зал".

Нагадаємо, в Україні готують новий законопроєкт щодо військової служби. У ньому, зокрема, розширять відомості у реєстрі військовозобов'язаних. Це передбачено у проєкті закону під номером 10062.

Також ми писали, що в Україні продовжують мобілізовувати військовозобов'язаних. Проте ситуація з призовом залишається складною. Відтак ексміністр економіки Тимофій Милованов запропонував проводити мобілізацію шляхом лотереї або жеребкування.