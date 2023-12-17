Законопроект об изменениях мобилизации — Безуглая рассказала, какой призывной возраст женщин

Украинская военная в рядах ВСУ. Фото: facebook.com/NATO

Народный депутат Марьяна Безуглая рассказала о некоторых подробностях относительно законопроекта об изменениях к мобилизации. Она ответила, какой будет призывный возраст для женщин.

Об этом Марьяну Безуглую спросили в комментариях под ее публикацией в Facebook, где продолжается активное обсуждение.

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Так, пользователь соцсети поинтересовалась, каким будет возрастной ценз мобилизации женщин. Безуглая ответила, что такой же, как и у мужчин.

Как известно, нардеп рассказала, что призывной возраст в армию уменьшится с 27 до 25 лет. Таким образом, все украинцы будут подлежать призыву от 25 до 60 лет.

Скриншот комментария под публикацией нардепа Марьяны Безуглой

Напомним, что народный депутат Марьяна Безугла подробно рассказала, что готовится в законопроекте об изменениях процесса мобилизации в Украине. Она подчеркнула, что это все еще проект, военные представили сугубо жесткие нормы. В настоящее время власти прорабатывают реалистичную модель.

Среди изменений также есть указания по мобилизации женщин. Рассматриваются пункты о необходимости становиться на военный учет, проходить базовую общевойсковую подготовку и служить во время военного положения.