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Законопроект об изменениях мобилизации — Безуглая рассказала, какой призывной возраст женщин

17 декабря 2023 01:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Законопроект об изменениях мобилизации — Безуглая рассказала, какой призывной возраст женщин
Украинская военная в рядах ВСУ. Фото: facebook.com/NATO
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Народный депутат Марьяна Безуглая рассказала о некоторых подробностях относительно законопроекта об изменениях к мобилизации. Она ответила, какой будет призывный возраст для женщин.

Об этом Марьяну Безуглую спросили в комментариях под ее публикацией в Facebook, где продолжается активное обсуждение.

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Так, пользователь соцсети поинтересовалась, каким будет возрастной ценз мобилизации женщин. Безуглая ответила, что такой же, как и у мужчин.

Как известно, нардеп рассказала, что призывной возраст в армию уменьшится с 27 до 25 лет. Таким образом, все украинцы будут подлежать призыву от 25 до 60 лет.

Скриншот комментария под публикацией нардепа Марьяны Безуглой
Скриншот комментария под публикацией нардепа Марьяны Безуглой

Напомним, что народный депутат Марьяна Безугла подробно рассказала, что готовится в законопроекте об изменениях процесса мобилизации в Украине. Она подчеркнула, что это все еще проект, военные представили сугубо жесткие нормы. В настоящее время власти прорабатывают реалистичную модель.

Среди изменений также есть указания по мобилизации женщин. Рассматриваются пункты о необходимости становиться на военный учет, проходить базовую общевойсковую подготовку и служить во время военного положения.

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