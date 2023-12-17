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Законопроєкт про зміни мобілізації — Безугла розповіла, який призовний вік жінок

17 грудня 2023 01:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Законопроєкт про зміни мобілізації — Безугла розповіла, який призовний вік жінок
Українська військова в лавах ЗСУ. Фото: facebook.com/NATO
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Народна депутатка Мар'яна Безугла розповіла про деякі подробиці стосовно законопроєкту про зміни до мобілізації. Вона відповіла, який буде призовний вік для жінок.

Про це Мар'яну Безуглу запитали в коментарях під її публікацією у Facebook, де триває активне обговорення.

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Так, користувачка соцмережі поцікавилась, яким буде віковий ценз мобілізації жінок. Безугла відповіла, що такий самий, як і в чоловіків.

Як відомо, нардепка розповіла, що призовний вік до армії зменшиться із 27 до 25 років. Таким чином усі українці підлягатимуть призову від 25 до 60 років.

Скриншот коментаря під публікацією нардепки Мар'яни Безуглої
Скриншот коментаря під публікацією нардепки Мар'яни Безуглої

Нагадаємо, що народна депутатка Мар'яна Безугла детально розповіла, що готується у законопроєкті щодо змін процесу мобілізації в Україні. Вона наголосила, що це все ще проєкт, військові подали суто жорсткі норми. Наразі влада опрацьовує реалістичну модель.

Серед змін також є вказівки щодо мобілізації жінок. Розглядаються пункти про потребу ставати на військовий облік, проходити базову загальновійськову підготовку та служити під час дії воєнного стану.

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