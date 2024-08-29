Законно ли оставлять повестку в дверях – объяснение юристов

Оставили повестку на заборе — считается ли она врученной
Повестки военнообязанным гражданам могут вручить либо лично, либо по почте. Но если представители ТЦК просто оставят повестку в дверях квартиры или на заборе частного дома — повестка не будет считаться врученной.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Как рассылаются повестки военнообязанным гражданам
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения.
Территориальные центры комплектования во время этого процесса могут посылать повестки части военнообязанных граждан.
Повестки могут быть отправлены и вручены разными методами — как лично, так и почтовыми отправлениями.
Незаконное "вручение" повестки
Впрочем, не каждый случай оповещения граждан может быть законным. Отвечая на вопрос военнообязанного, которому представители ТЦК оставили повестку в заборе частного дома, юристы отметили: "Это не должное вручение повестки".
Адвокат Юрий Айвазян добавил, что надлежащим вручением повестки в личном режиме является подтверждение вручения в виде личной подписи военнообязанного, или видеозапись отказа гражданина от получения повестки.
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