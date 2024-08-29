Чи законно залишати повістку в дверях – пояснення юристів

Залишили повістку на паркані — чи вважається вона врученою
Повістки військовозобов’язаним громадянам можуть вручити або особисто, або через пошту. Але якщо представники ТЦК просто залишать повістку в дверях квартири чи на паркані приватного будинку — така повістка не буде вважатися врученою.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Як розсилаються повістки військовозобов’язаним громадянам
В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаного населення.
Територіальні центри комплектування під час цього процесу можуть надсилати повістки частині військовозобов’язаних громадян.
Повістки можуть бути надіслані та вручені різними методами — як особисто, так і поштовими відправленнями.
Незаконне "вручення" повістки
Втім, не кожен випадок оповіщення громадян може бути законним. Відповідаючи на питання військовозобов’язаного, якому представники ТЦК залишили повістку в паркані приватного будинку, юристи зазначили: "Це не є належним врученням повістки".
Адвокат Юрій Айвазян додав, що належним врученням повістки в особистому режимі є або підтвердження вручення у вигляді особистого підпису військовозобов’язаного, або відеозапис відмови громадянина від отримання повістки.
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