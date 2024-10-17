Залужный отреагировал на возможность мобилизации женщин в ряды Сил обороны

Женщина-военнослужащая. Фото: Варта1

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Украине, возможно, придется мобилизовать женщин, чтобы защитить Европу от российской агрессии. При этом он выразил надежду, что до этого не дойдет.

Такое заявление Залужного активно распространяется в Telegram в четверг, 17 октября.

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Залужный предусмотрел мобилизацию женщин

"Мы, видимо, мобилизуем женщин, если нужно будет спасти Европу от войны, но нужно не допустить этого", — заявил Залужный.

Ранее мы писали, что женщины могут занять ряд должностей в Вооруженных силах Украины в условиях войны. Их можно эффективно использовать в ведении документооборота, оказании военной помощи и организации связи.

Отмечается, что мобилизованные женщины могут быть задействованы в оказании медицинской помощи, ведении документооборота, быть связными. Они могут служить в сфере продуктового и вещевого обеспечения.

Напомним, мы сообщали ранее, кому из женщин могут отказать в ТЦК даже в случае добровольной мобилизации.

Добавим, журналист Виталий Портников спрогнозировал, когда в Украине могут приступить к мобилизации женщин.