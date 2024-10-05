Залужный ответил, нужно ли снижать мобилизационный возраст в Украине

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: Салідарнасць

Начиная с 18 мая 2024 года, в Украине вступил в силу закон о мобилизации, в связи с чем мобилизационный возраст был снижен с 27 до 25 лет. Однако делать его еще меньше не желательно, а если понадобится, то только в крайнем случае, поскольку возрастная категория 18-25 лет — будущее Украины.

Об этом на встрече с украинскими студентами в Лондоне заявил Валерий Залужный, бывший главнокомандующий ВСУ и посол в Британии, пишет издание "Буквы".

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Что сказал Залужный

"Категорию 18-25 лет нужно максимально беречь. Я почему всегда протестовал, чтобы мобилизация не заходила на людей ниже 25 лет, когда был в должности Главнокомандующего, потому что нам нужна Украина и через 20 лет, и через 30 лет. А она вот — ей сейчас 18 лет. Это совсем другие люди, которые спасут эту страну", — считает чрезвычайный полномочный посол в Великобритании.

В то же время он высказался и в отношении военных старшего возраста. По словам Залужного, у таких людей есть постсоветский менталитет, поэтому работать с ними в определенной степени труднее.

"Если мы возьмем 50-летнего "дядю", мы должны ему объяснить, почему именно его рота, его батальон должен штурмовать высоту или оборонять опорный пункт. У них ментальность совсем другая, постсоветская, что это может сделать кто-то другой за них", — сказал Залужный.

Также он подчеркнул, что принудительно привлекать молодежь для участия в войне можно будет только в крайнем случае.

"Если страна дойдет до такого барьера, когда будет угроза существованию государства как такового, его могут спасти только молодые люди в возрасте 18-25 лет, потому что это совершенно другие люди", — резюмировал он.

Напомним, что в Украине с субботы, 5 октября, начнут действовать новые правила призыва военнообязанных. Теперь добровольцы будут иметь право не обращаться в ТЦК и СП, а напрямую идти в рекрутинговый центр.

Также мы писали, что Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время военного положения. Согласно новому постановлению, мужчины, не обновившие свои данные в Территориальных центрах комплектования, не получат бронирование.