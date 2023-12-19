Залужный предложил мобилизовать дополнительно полмиллиона украинцев, — Зеленский

Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции. Фото: скриншот

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил мобилизовать дополнительный контингент украинцев в ряды ВСУ. Эта цифра составляет полмиллиона мобилизованных.

Об этом сказал на итоговой пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский.

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Дополнительная мобилизация

Как отмечается, на Ставке верховного главнокомандующего было предложение от Генштаба ВСУ по дефициту военнослужащих для потенциальных контрнаступательных маневров. Таким образом, Генштаб просит мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.

"Это очень серьезная цифра. Я сказал, что мне нужно больше аргументов для того, чтобы поддерживать это направление, потому что это вопрос прежде всего людей. Это вопрос справедливости, обороноспособности и финансов. Что касается людей: здесь мне нужна конкретика, поскольку что будет с миллионной армией Украины, очень мощной?" — сказал глава государства.

Напомним, что сегодня стартовала итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского. Ранее во время пресс-конференции Президент сказал, что зимой украинское небо будут охранять еще несколько новых зенитно-ракетных систем Patriot.