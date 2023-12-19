Залужный предложил мобилизовать дополнительно полмиллиона украинцев, — Зеленский
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил мобилизовать дополнительный контингент украинцев в ряды ВСУ. Эта цифра составляет полмиллиона мобилизованных.
Об этом сказал на итоговой пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский.
Дополнительная мобилизация
Как отмечается, на Ставке верховного главнокомандующего было предложение от Генштаба ВСУ по дефициту военнослужащих для потенциальных контрнаступательных маневров. Таким образом, Генштаб просит мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.
"Это очень серьезная цифра. Я сказал, что мне нужно больше аргументов для того, чтобы поддерживать это направление, потому что это вопрос прежде всего людей. Это вопрос справедливости, обороноспособности и финансов. Что касается людей: здесь мне нужна конкретика, поскольку что будет с миллионной армией Украины, очень мощной?" — сказал глава государства.
Напомним, что сегодня стартовала итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского. Ранее во время пресс-конференции Президент сказал, что зимой украинское небо будут охранять еще несколько новых зенитно-ракетных систем Patriot.
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