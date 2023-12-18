Залужный назвал условие успешной мобилизации

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: RadioSvoboda.org

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказался о том, что вместо усиления мобилизации, ее следует возвратить к прежним рамкам. По его словам нынешняя ситуация создает нагрузку на военных.

Об этом Залужный сообщил в комментарии "Ми-Україна".

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Залужный подчеркнул, что текущая ситуация создает нагрузку на военнослужащих, которые находятся на передовой, и необходимо обеспечить их замену и поддержку. Он также отметил, что воины иногда оказываются в одиночестве на передовой, что считает абсолютно неприемлемым.

Кроме того, он упомянул, что еще рано делать выводы о результатах инициативы по привлечению добровольцев в украинскую армию.

"В настоящее время сложилась ситуация, когда бойцы на передовой сталкиваются с проблемами. Необходимо обеспечить их замену и поддержку, так как со временем они оказываются в изоляции, борясь в одиночку, что является абсолютно неприемлемым", — указал он.

Напомним, ранее нардеп Марьяна Безуглая, которая в последние недели попадала в громкие скандалы, сделала еще одно неожиданное заявление о мобилизации женщин в Украине.

Кроме того, народная депутат Марьяна Безуглая подробно рассказала, что готовится в законопроекте об изменениях процесса мобилизации в Украине. Она подчеркнула, что это все еще проект, военные представили сугубо жесткие нормы. В настоящее время власти прорабатывают реалистичную модель.