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Главная Мобилизация Залужный: мобилизация в Украине зашла в тупик

Залужный: мобилизация в Украине зашла в тупик

Ua ru
16 сентября 2026 05:10
Залужный считает, что мобилизация в Украине в тупике
Валерий Залужный. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Посол Украины в Британии и бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что мобилизация в Украине зашла "в тупик". Он считает, что причиной тому стали устаревшие советские методы ведения боевых действий в "войне машин".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на колонку Залужного в "Украинской правде".

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Что сказал бывший главком ВСУ о мобилизации в Украине

"Именно стремление деоккупировать территории и удержать их советскими методами и стратегиями — но уже с новым оружием — загнало мобилизацию в тупик", — заявил Залужный.

По его словам, "мобилизация давала лишь один шанс" и желающих воспользоваться ею "становилось все меньше".

"Ведь войну машин с огромной советской страной, где людей фактически превращают в машины и бросают воевать против настоящих машин, мы не в состоянии выдержать", — пояснил он.

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Бывший главком признавая технологии новым оружием отметил, что нужно учитывать закономерность развития военного искусства, и уже на их основе создавать новые формы и способы его применения. Он подчеркнул, что только после этого надо менять структуру ВСУ, которые и применяют это новое оружие.

"Именно в этом месте находится мобилизация как часть новой стратегии, основанной на новом оружии и именно новых — а не советских — формах и методах применения", — считает Валерий Залужный.

Он добавил, что лишь таким образом, можно подходить к совершенствованию мобилизации, а дальше формировать давление и преимущество над врагом.

"Эти изменения абсолютно необратимы и касаются ведения войны на всех уровнях: тактическом, оперативном, стратегическом, а также построения ВПК", — пишет он.

Резюмируя бывший главком сказал, что доктрина является основой системного воздействия, и только она "формирует стратегию видения исключительно будущей победы".

Как сообщали Новини.LIVE, по словам командира 1-го корпуса НГУ "Азов" Дениса Прокопенко, Кремль планирует существенно увеличить численность своих войск в Украине. Речь идет о мобилизации 600 тысяч человек.

Также мы писали, что диктатор РФ Владимир Путин в сентября уже дважды публично опроверг слухи о новой мобилизации. Однако на деле россияне получают повестки и мобилизационные приказы.

ВСУ Валерий Залужный армия мобилизация война в Украине
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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