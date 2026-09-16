Залужний вважає, що мобілізація в Україні зайшла у глухий кут

Валерій Залужний. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що мобілізація в Україні зайшла "у глухий кут". Він вважає, що причиною цього стали застарілі радянські методи ведення бойових дій у «війні машин».

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на колонку Залужного в "Українській правді".

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Що сказав колишній головнокомандувач ЗСУ про мобілізацію в Україні

"Саме прагнення деокупувати території та утримати їх радянськими методами й стратегіями — але вже з новою зброєю — загнало мобілізацію в глухий кут", — заявив Залужний.

За його словами, "мобілізація давала лише один шанс", і охочих скористатися нею "ставало дедалі менше".

"Адже війну машин з величезною радянською країною, де людей фактично перетворюють на машини й кидають воювати проти справжніх машин, ми не в змозі витримати", — пояснив він.

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Колишній головнокомандувач, визнаючи технології новою зброєю, зазначив, що потрібно враховувати закономірності розвитку військового мистецтва і вже на їхній основі створювати нові форми та способи його застосування. Він підкреслив, що лише після цього треба змінювати структуру ЗСУ, які й застосовують цю нову зброю.

"Саме в цьому полягає мобілізація як частина нової стратегії, заснованої на новій зброї та саме нових — а не радянських — формах і методах застосування", — вважає Валерій Залужний.

Він додав, що лише таким чином можна підходити до вдосконалення мобілізації, а далі — формувати тиск і перевагу над ворогом.

"Ці зміни є абсолютно незворотними й стосуються ведення війни на всіх рівнях: тактичному, оперативному, стратегічному, а також розбудови ВПК", — пише він.

Підсумовуючи, колишній головнокомандувач зазначив, що доктрина є основою системного впливу, і лише вона "формує стратегію бачення виключно майбутньої перемоги".

Як повідомляли Новини.LIVE, за словами командира 1-го корпусу НГУ "Азов" Дениса Прокопенка, Кремль планує суттєво збільшити чисельність своїх військ в Україні. Йдеться про мобілізацію 600 тисяч осіб.

Також ми писали, що диктатор РФ Володимир Путін у вересні вже двічі публічно спростував чутки про нову мобілізацію. Однак насправді росіяни отримують повістки та мобілізаційні накази.