Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Залужний: мобілізація в Україні зайшла в глухий кут

Залужний: мобілізація в Україні зайшла в глухий кут

Ua ru
16 вересня 2026 05:10
Залужний вважає, що мобілізація в Україні зайшла у глухий кут
Валерій Залужний. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що мобілізація в Україні зайшла "у глухий кут". Він вважає, що причиною цього стали застарілі радянські методи ведення бойових дій у «війні машин».

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на колонку Залужного в "Українській правді".

Реклама

Що сказав колишній головнокомандувач ЗСУ про мобілізацію в Україні

"Саме прагнення деокупувати території та утримати їх радянськими методами й стратегіями — але вже з новою зброєю — загнало мобілізацію в глухий кут", — заявив Залужний.

За його словами, "мобілізація давала лише один шанс", і охочих скористатися нею "ставало дедалі менше".

"Адже війну машин з величезною радянською країною, де людей фактично перетворюють на машини й кидають воювати проти справжніх машин, ми не в змозі витримати", — пояснив він.

Читайте також:

Колишній головнокомандувач, визнаючи технології новою зброєю, зазначив, що потрібно враховувати закономірності розвитку військового мистецтва і вже на їхній основі створювати нові форми та способи його застосування. Він підкреслив, що лише після цього треба змінювати структуру ЗСУ, які й застосовують цю нову зброю.

"Саме в цьому полягає мобілізація як частина нової стратегії, заснованої на новій зброї та саме нових — а не радянських — формах і методах застосування", — вважає Валерій Залужний.

Він додав, що лише таким чином можна підходити до вдосконалення мобілізації, а далі — формувати тиск і перевагу над ворогом.

"Ці зміни є абсолютно незворотними й стосуються ведення війни на всіх рівнях: тактичному, оперативному, стратегічному, а також розбудови ВПК", — пише він.

Підсумовуючи, колишній головнокомандувач зазначив, що доктрина є основою системного впливу, і лише вона "формує стратегію бачення виключно майбутньої перемоги".

Як повідомляли Новини.LIVE, за словами командира 1-го корпусу НГУ "Азов" Дениса Прокопенка, Кремль планує суттєво збільшити чисельність своїх військ в Україні. Йдеться про мобілізацію 600 тисяч осіб.

Також ми писали, що диктатор РФ Володимир Путін у вересні вже двічі публічно спростував чутки про нову мобілізацію. Однак насправді росіяни отримують повістки та мобілізаційні накази.

ЗСУ Валерій Залужний армія мобілізація війна в Україні
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації